Alex Vinatzer: “Su questa neve non ero veloce, ora mi concentro sullo slalom”

Alex Vinatzer si classifica 14° nello slalom gigante maschile dell’Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurro recupera quattro posizioni nella seconda manche, dopo il 18° riscontro della prima run.

L’italiano risale nella seconda manche grazie al settimo tempo parziale: Vinatzer al termine della gara non è pienamente soddisfatto di quanto fatto quest’oggi, proiettandosi già allo slalom di domani, per correggere gli aspetti che non hanno funzionato in gigante.

L’azzurro traccia un bilancio della propria prestazione al sito federale: “Ci ho provato, ho attaccato. Era molto difficile, sbatteva tanto: ho spinto con tutto quello che avevo ma oggi su questa neve non ero veloce e devo capire perché. Ora mi concentro sullo slalom di domani“.