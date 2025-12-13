Alex Vinatzer si conferma nella prima manche del gigante di Val d’Isere. Segnali da De Aliprandini

Alex Vinatzer risponde presente e si conferma nella prima manche del gigante di Val d’Isere. L’azzurro chiude la prima discesa in sesta posizione, a +0.73 dal leader, e nella seconda potrà lanciarsi all’attacco per andare alla ricerca di un podio distante quattro decimi. Arrivano segnali incoraggianti da Luca De Aliprandini che termina a ridosso dei primi dieci. In testa c’è l’austriaco Stefan Brennsteiner davanti ai norvegesi Henrik Kristoffersen e Timon Haugan. Non riesce a dominare la scena Marco Odermatt che chiude la sua prova in quarta posizione.

Al comando c’è Stefan Brennsteiner. L’austriaco, 1:01.15 il suo tempo di riferimento, scava il solco nella parte alta del tracciato e arriva al secondo intermedio con un vantaggio di 1.13 sull’elvetico. Nella seconda parte di gara il vincitore di Copper Mountain gestisce il vantaggio accumulato e precede il rivale di +0.46.

Secondo posto per Henrik Kristoffersen che taglia il traguardo con il tempo di 1:01.43 e un ritardo di 28 centesimi dal leader della classifica generale. Il norvegese limita i danni nella parte alta e recupera quattordici centesimi nella parte conclusiva di gara. Grandissima prova anche per Timon Haugan. Il norvegese chiude la sua prova con +0.33 di ritardo al termine di una prova nella quale accusa sei decimi di ritardo al secondo intertempo, recupera oltre tre decimi al rivale e chiude in controllo una prova più che positiva.

Marco Odermatt, sceso con il pettorale numero 3, commette un errore nella parte alta e paga dazio al secondo intermedio. Il leader della classifica generale, con un finale prepotente, recupera il passivo accumulato e arriva al traguardo con il tempo di 1:01.61 e un vantaggio di 31 centesimi sul connazionale Thomas Tumler. Loic Meillard termina la sua prova in quinta posizione. Lo svizzero taglia il traguardo in 1:01.72 e un ritardo di 57 centesimi dall’austriaco. L’elvetico è bravo a gestire nella parte iniziale del tracciato e accelera nel tratto finale recuperando oltre quattro decimi al traguardo.

Autorevole conferma per Alex Vinatzer. L’azzurro arriva al primo intermedio con 29 centesimi di ritardo, accusa quasi nove decimi di ritardo al secondo intermedio, cambia passo nella seconda parte e taglia il traguardo in sesta posizione con un ritardo di +0.73 .

Settima posizione per lo svizzero Thomas Tumler. L’elvetico sfrutta il pettorale numero 1 e chiude la sua prestazione con un ritardo di +0.77. Conquista l’ottava posizione Lucas Pinheiro Braathen con il tempo di 1:01.95, ottanta centesimi il suo ritardo dalla testa della gara. Nona posizione per il padrone di casa Alexis Piturault, pettorale numero 23, che accusa un ritardo di +1.07 dal leader. Chiude la Top 10 Patrick Feurstein. L’austriaco è decimo con un ritardo di +1.15.

Arrivano segnali positivi da Luca De Aliprandini. L’azzurro, sceso con il pettorale numero 15, sfrutta in maniera eccellente il terzo settore per recuperare terreno e termina la sua prova in dodicesima posizione con 1:02.50 e un ritardo di +1.35 dal leader. Buona prestazione anche per Giovanni Borsotti, pettorale numero 28, che taglia il traguardo con un ritardo di +1.42 e conquista un ottimo quattordicesimo posto. Filippo Della Vite, partito con il numero 31, chiude la sua prova in 1:03.01 e centra la qualificazione alla seconda manche con il venticinquesimo tempo. Più attardati gli altri due azzurri. Tobias Kastlunger termina la sua prova in quarantacinquesima posizione con un ritardo di +3.01, Simon Talacci è quarantasettesimo con un distacco di +3.27 dalla testa della corsa.