Alex Vinatzer: “Mi sono fatto addormentare all’inizio, ma sono stato solido. Nella seconda manche spingerò”

Alex Vinatzer si conferma in un ottimo stato di forma e firma il sesto tempo nella prima manche del gigante di Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La stella azzurra delle specialità tecniche, reduce dal fantastico secondo posto in rimonta tra i pali larghi a Beaver Creek, potrà battagliare per il podio anche sulla pista francese.

Il 26enne altoatesino, partito con il pettorale 13, ha accumulato un distacco di 73 centesimi dal leader austriaco Stefan Brennsteiner mentre la terza piazza occupata dal norvegese Timon Haugan è lontana quattro decimi. Tutto è possibile dunque in vista della seconda manche, a maggior ragione dopo il clamoroso recupero di Vinatzer sulla Birds of Prey dal decimo al secondo posto.

“È la mia miglior prima manche di gigante come piazzamento. Nel tratto iniziale forse ho voluto sciare troppo bene, perché la neve era veramente bellissima da sciare e probabilmente mi sono fatto un pelo addormentare. Ero anche un po’ troppo rotondo. Comunque sono stato solido e poi là sotto, soprattutto dove si vedeva un po’ di meno, ho messo una marcia in più“, dichiara in mixed zone ai microfoni della Rai.

“Spero di tenere questo ritmo e fare anche meglio nella seconda manche che sarà tutta buia. Dovrò stringere i denti. L’obiettivo è sempre recuperare il più possibile. Sicuramente ho nella testa il fatto che nelle seconde manche di solito riesco a metterci qualcosina in più. Ci riproverò anche questa volta a dare gas, anche se sarà un po’ buia la pista spingerò e via“, conclude Vinatzer in vista della seconda discesa.