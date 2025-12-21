Alex Vinatzer dopo la prima manche sulla Gran Risa: “È una neve che si deve attaccare, devo migliorare la mia posizione”

Termina con Marco Schwarz in testa la prima manche dello slalom gigante dell’Alta Badia. Sulla Gran Risa, l’austriaco ha concluso la sua prova con un vantaggio di 64 centesimi sullo statunitense River Radamus, mettendo un importante distacco sul primo avversario in attesa della seconda manche, in programma alle ore 13.30.

La tracciatura della pista ha messo in difficoltà non pochi esperti con il favorito della vigilia, Marco Odermatt, che si è dovuto accontentare addirittura dell’undicesima posizione (+1.51). Più indietro invece il primo degli italiani Alex Vinatzer. L’azzurro, che a Beaver Creek ha ottenuto il suo primo podio nello slalom gigante, si è oggi fermato in diciassettesima posizione (+2.01).

Nella seconda manche, l’italiano è chiamato quindi ad una grande rimonta, con l’obiettivo di entrare tra i primi 10. Ai microfoni di Rai Sport, Vinatzer si è così espresso sulla sua prova: “Il problema è che la neve è molto bella e facile. Le sensazioni sono subito buone e ci si sente subito in controllo perché stai spingendo tanto.”

“È una neve che si deve attaccare. La pista va fatta tutta di taglio, non bisogna cercare la comfort zone ma bisogna andare di taglio al limite. Nella seconda manche ci sarà da attaccare per migliorare la posizione, full gas fino alla fine”.