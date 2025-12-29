Alex de Minaur: “Mi avvicino gradualmente al livello di Sinner ed Alcaraz”

Alex de Minaur ha parlato a pochi giorni dall’inizio della stagione 2026 del tennis, che scatterà con la United Cup il 2 gennaio: l’australiano si è preparato al meglio durante la pausa invernale, lavorando sul fisico per avvicinarsi al livello di gioco espresso da Jannik Sinner e dall’iberico Carlos Alcaraz.

L’oceanico rivela all’ANSA i suoi propositi per la nuova stagione: “Ho giocato partite combattute contro di loro negli ultimi anni, con la sensazione di avvicinarmi gradualmente. Per me, si tratta di trovare modi diversi per mettere in difficoltà questi giocatori ed essere pronto a correre più rischi“.

L’australiano ha cambiato personal trainer e proverà ad invertire il trend contro l’azzurro e lo spagnolo, contro cui ha sempre perso: “Il mio obiettivo è diventare più forte e continuare a migliorare, nulla sostituisce il duro lavoro, ed è quello che stiamo facendo. Nel corso degli anni, ho messo su un po’ di peso, il che mi ha aiutato“.