Alex de Minaur esalta Sinner: “Non so come ha fatto a reagire dopo Parigi. Gioca sempre al massimo”

Il 2025 tennistico ha visto alzarsi ulteriormente il livello della rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’italiano e lo spagnolo hanno monopolizzato gli Slam, vincendone due per parte, e poi sfidandosi ulteriormente nell’ultimo atto delle ATP Finals, vinte da Sinner dopo un’altra battaglia davvero emozionante.

L’australiano ha parlato a Tennis 365 proprio della rivalità tra i due, soffermandosi in particolare sull’altoatesino: “Una delle più grandi virtù di Jannik è il suo livello, che non oscilla mai di giorno in giorno. È una delle cose più impressionanti, sia dal punto di vista tennistico che mentale. Quest’anno ne ha passate tante, ma non ne ha risentito mentalmente. Al Roland Garros era in vantaggio per due set a uno, ha avuto punti match e ha perso. È stata una partita incredibile e poi è riuscito a ripeterla a Wimbledon”.

De Minaur parla proprio della capacità di reazione di Sinner dopo la sconfitta a Parigi: “È incredibile riuscire a superare una delusione del genere e giocare come ha fatto lui per vincere Wimbledon. È quasi come se i momenti difficili non lo avessero influenzato. Gli rimbalzano addosso, restano fuori nella settimana successiva e questo è ammirevole.

L’australiano prova anche a spiegare come provare a battere i due fenomeni del tennis attuale: “Bisogna giocare un ottimo tennis dal primo all’ultimo punto, questo è il mio obiettivo. Sono al top del nostro gioco, hanno dominato negli ultimi due anni e l’obiettivo è continuare a migliorare e rendere loro la vita difficile”.

Sulla supremazia di Sinner e Alcaraz, quando sono presenti in tabellone: “Non è affatto facile, ma alla fine non vogliamo che siano sempre gli stessi due giocatori a vincere tutti i tornei importanti. Come concorrenti, non ci piace perdere e dobbiamo impegnarci al massimo per competere con loro”.