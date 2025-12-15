Alex de Minaur carico: “Per competere con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz devo…”

Alex de Minaur è stato ospite della prima puntata di Off Court with Greg, il podcast dell’ex numero uno del mondo Greg Rusedski. L’australiano continua a lavorare duramente per riuscire a costruire quel percorso di crescita che possa consentirgli di avvicinarsi a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

De Minaur ha concluso la sua miglior stagione difendendo la posizione numero sette del ranking ATP e ha ottenuto la qualificazione per le ATP Finals di Torino, torneo in cui si è arreso in semifinale al numero due del mondo. In queste settimane sta lavorando intensamente in vista della prossima annata, con particolare attenzione agli Australian Open.

Gli obiettivi per il 2026: “Gli obiettivi finali nel tennis maschile ora sono cercare di raggiungere quei due giocatori (con un chiaro riferimento a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ndr). Hanno dominato lo sport negli ultimi due anni. Adesso mi sto preparando. Abbiamo individuato alcune aree piuttosto tecniche su cui voglio lavorare e migliorare. Il servizio è sempre un lavoro in corso. È qualcosa su cui dedico moltissime ore“.

Gli aspetti del gioco da migliorare per competere ai massimi livelli: “Sto anche cercando di aumentare un po’ la velocità della mia palla media negli scambi. Vediamo che con Carlos e Jannik la velocità media della palla negli scambi è estremamente alta; quindi, stiamo lavorando per arrivare a quel livello. Di solito abbiamo una sessione al mattino con esercizi e palleggi insieme a un altro giocatore, poi si torna in campo per lavorare sui dettagli con il proprio allenatore. Questo è l’unico periodo in cui abbiamo davvero tempo per lavorare su certe cose; quindi, è fondamentale per ciò che speriamo di fare l’anno prossimo“.