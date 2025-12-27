Alex Corretja prende una posizione: “Alcaraz è stato imbattibile nel 2025, nonostante Sinner…”

Una presa di posizione molto chiara. Alex Corretja, ex tennista spagnolo, ha analizzato uno dei temi più dibattuti dell’attualità nel tennis, ovvero il confronto tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Lo spagnolo ha concluso il 2025 da numero uno del ranking, essendo il giocatore con più titoli vinti in stagione (8), avendo all’attivo 2 Slam e 3 Masters1000.

Sinner, dal canto suo, ha posto la firma su sei tornei, di cui tre dei cinque Big Titles: Australian Open, Wimbledon e le ATP Finals, battendo in quest’ultimi due eventi l’iberico nell’atto conclusivo. Vero è che Carlitos, nella stagione in questione, si sia imposto 4 volte su 6 negli scontri diretti con Jannik, facendo pesare ancor di più la bilancia dalla propria parte.

Corretja, da questo punto di vista, ha detto la sua ai microfoni di Eurosport: “Quest’anno è stato entusiasmante perché sia Carlos Alcaraz che Jannik Sinner hanno ulteriormente alzato il loro livello di gioco. Penso che Carlos abbia dimostrato che, quando è in forma e stabile mentalmente, emotivamente e soprattutto fisicamente, è imbattibile. È un giocatore potentissimo, capace di esprimere il massimo delle sue qualità in ogni partita“.

L’ex giocatore iberico ha poi sottolineato la straordinarietà dei risultati ottenuti da Carlitos: “È incredibile ciò che ha conquistato, soprattutto al Roland Garros. Quella vittoria è stata quasi un miracolo, frutto di grande determinazione e forza mentale, e ha poi completato l’opera vincendo anche a New York. È stato fondamentale per lui reagire dopo la sconfitta nella finale di Wimbledon contro Sinner, dove sembrava che Jannik avesse trovato una chiave tattica e mentale per batterlo“.

A conclusione, ha aggiunto: “I grandi titoli sono stati equamente divisi: Sinner ha vinto l’Australian Open a inizio stagione e la finale delle ATP Finals di Torino conferma ancora una volta che lui e Alcaraz saranno i dominatori del circuito anche nel 2026“.