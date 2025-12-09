Alessandra Mao sbriciola i suoi personali: a 14 anni impressiona e il confronto con Federica Pellegrini…

Una diamante grezzo. Gli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia) sono già parte della storia. In casa Italia ci sono motivi per cui rallegrarsi. Il primato nel medagliere, cosa mai accaduta in un campionato continentale nella piscina da 25 metri, è da sottolineare, al pari della vetta nella classifica per nazioni al termine della competizione nelle acque polacche.

A ciò vanno aggiunti 44 primati personali che sottolineato come il gruppo tricolore abbia risposto presente sia tra i big che tra chi era esordiente. Tra i sette “rookie” ve ne era una che destava non poca curiosità. Il riferimento è ad Alessandra Mao, classe 2011, che nella manifestazione in Polonia ha fatto il proprio esordio in Nazionale A e ha messo in mostra le sue qualità.

L’azzurrina, reduce dai Mondiali juniores dove aveva ottenuto il bronzo nei 200 stile libero competendo contro atlete più grandi di lei dal punto di vista anagrafico, ha dato seguito ai suoi strepitosi miglioramenti: 4’07″37 nei 400 sl (4’12″01 il limite precedente); 1’54″95 nei 200 stile libero (1’58″01 il limite precedente); 53″73 nei 100 stile libero (54″90 il limite precedenti). Riscontri che impressionano se rapportati a quanto fatto alla stessa età da un’icona come Federica Pellegrini, a testimoniare le grande qualità della giovanissima atleta veneta.

TEMPI ALESSANDRA MAO EUROPEI NUOTO VASCA CORTA

4’07″37 nei 400 sl (4’12″01 il limite precedente);

1’54″95 nei 200 stile libero (1’58″01 il limite precedente);

53″73 nei 100 stile libero (54″90 il limite precedenti).

TEMPI FEDERICA PELLEGRINI ALL’ETÀ DI ALESSANDRA MAO IN VASCA CORTA

4’14″41 nei 400 sl;

1’59″97 nei 200 sl;

54″99 nei 100 sl.

A livello internazionale, nell’ultimo periodo, c’è stata solo la cinese Zhenqi Gong in grado di nuotare tempi sulla falsariga di quelli di Mao a quell’età in vasca da 25 metri: 1’54″44 nei 200 sl; 54″89 nei 100 sl. Un’eccellenza, quindi, con grandi margini di miglioramento e, attualmente, già accreditata del quarto tempo assoluto in Italia nei 200 sl in corta.