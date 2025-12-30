Alcaraz cambia rotta: nuovo coach, servizio rivisto e sogno Career Grand Slam agli Australian Open

Carlos Alcaraz ha dovuto affrontare giornate tutt’altro che semplici nella sua preparazione in Spagna, in vista della ripresa agonistica del massimo circuito internazionale del tennis. L’annuncio del divorzio tecnico con Juan Carlos Ferrero ha alimentato numerose discussioni tra gli addetti ai lavori, con critiche rivolte soprattutto a modalità e tempistiche della decisione.

Alcaraz, però, prosegue dritto per la sua strada. In attesa di capire se ci saranno future integrazioni nello staff tecnico, a guidarlo come coach sarà Samuel López. Tra i grandi obiettivi stagionali del murciano spicca la conquista degli Australian Open.

Si tratta dell’unico Slam che, al momento, manca nel palmarès di Carlitos. Un eventuale trionfo a Melbourne gli permetterebbe di compiere un’impresa storica: completare il Career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i tornei Major (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open) nel corso della carriera, anche in anni diversi. Il più giovane a riuscirci è stato Rafael Nadal, a 24 anni. Alcaraz, classe 2003, avrebbe così l’opportunità di migliorare questo primato.

Per centrare l’obiettivo, Alcaraz, allenato da López, sta lavorando in modo particolare su un fondamentale chiave: il servizio. Un percorso in continuità con quanto avviato nella stagione precedente, quando López era entrato nel team al fianco di Ferrero.

In un video pubblicato nelle ultime ore emerge un dettaglio significativo: il numero uno del mondo ha introdotto un nuovo gesto nella fase di preparazione del servizio. Prima di avviare il movimento, porta la palla all’altezza del petto, quasi fino alla gola. Una modifica rilevante rispetto alla meccanica utilizzata per gran parte del 2025, ispirata a quella di Novak Djokovic.

VIDEO ALLENAMENTO DI ALCARAZ AL SERVIZIO

See more Si os habéis cruzado con este vídeo de Alcaraz entrenando el saque junto a Samu López, hay varias cosas que quizá se te han pasado por alto. Te lo explico. También dirigido a los “listos” que se ríen de este método de Samu.pic.twitter.com/DVnt7aoN2X — José Morón (@jmgmoron) December 29, 2025

Una nuova arma segreta? È presto per dirlo. Di certo, Alcaraz è consapevole che nel 2026, soprattutto nei confronti diretti con Jannik Sinner, il rendimento del servizio dovrà essere ai massimi livelli, considerando le straordinarie qualità in risposta del pusterese. Un fattore che, ad esempio, aveva fatto la differenza agli US Open 2025.

Va detto, però, che anche Sinner lavora intensamente su questo fondamentale, con l’obiettivo di offrire ulteriori dimostrazioni di superiorità, come già visto alle ATP Finals di Torino.