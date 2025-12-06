Alberto Razzetti non si dà pace: “Perso l’oro dei 200 misti per colpa mia. Ho sbagliato tutte le virate”

Alberto Razzetti ha conquistato una splendida medaglia d’argento nei 200 misti dei Campionati Europei di nuoto in vasca corta di Lublino (Polonia). La vittoria è andata allo spagnolo Gonzalez de Oliveira, mentre il podio viene completato dal turco Berke Saka.

L’azzurro ha interpretato in maniera ottimale il primo 50 a delfino, toccando per primo in 24″16, prima di una frazione a dorso non impeccabile finendo in sesta posizione con il crono di 53″21. A quel punto il nostro portacolori ha dato il via alla sua rimonta anche se nel finale non è stato in grado di andare a riprendere l’iberico che ha vinto in 1’51″39.

“Peccato, peccato, peccato – le parole di Razzetti riportate dal sito ufficiale della FIN – Ho sbagliato quasi tutte le virate e ho perso l’oro per colpa mia. Ho tantissimi rimpianti, perché senza questi errori avrei preso lo spagnolo. Servirà da lezione per le prossime gare. Come sto? Sto pensando ancora ai 200 misti e non riesco a godermi quest’altra finale – prosegue l’azzurro – Sono arrabbiato e motivato per domani: avrò anche i 400 misti”.

Razzetti ha poi preso il via anche nelle semifinali dei 200 farfalla chiudendo al secondo posto la sua manche e centrando il pass per la finale con il quarto crono complessivo. La migliore prestazione è stata fatta segnare dallo svizzero Noe Ponti in 1’51″53.