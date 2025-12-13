Aaron March: “Amo Cortina, mi piacciono le gare in notturna. L’esperienza paga, finale da ormai quarantenni”

Aaron March ha vinto il PGS di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo di snowboard, e ha confermato l’eccellente stato di forma del movimento tricolore, che aveva già festeggiato i successi di Bormoli e Felicetti a Mylin. Affermazione di carattere da parte del 39enne, oggi davvero insuperabile sulla pista Tondi nella Perla delle Dolomiti.

Il veterano altoatesino si è imposto per la prima volta in carriera in gigante nel massimo circuito internazionale dopo essere salito sul gradino più alto del podio per quattro volte in slalom. Tra ottavi e quarti aveva liquidato gli austriaci Burgstaller e Obmann, in semifinale ha eliminato Bormolini e nell’atto conclusivo ha regolato l’altro austriaco Karl.

Aaron March ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “È una cosa davvero speciale. Amo Cortina d’Ampezzo e vincere qui è davvero il massimo. Mi piacciono le gare in notturna, mi sono sentito al meglio sin dal via. Sono felicissimo e non posso che dedicare questa vittoria a tutti i ragazzi che ogni anno ci permettono di vivere una gara pazzesca. È un tracciato in cui bisogna spingere in determinati punti, per fare velocità: l’esperienza paga molto sulla Tondi e non è un caso che in finale siamo arrivati io e Karl, ormai quarantenni”.