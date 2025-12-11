A che ora Scandicci-Club Alianza Lima oggi, Mondiale per club volley femminile: programma, tv, streaming

La Savino Del Bene Scandicci torna in campo per l’ultimo atto della fase a gironi del Mondiale per Club, una sfida che può valere la qualificazione diretta alla semifinale. L’avversaria è il Club Alianza Lima, dominatrice del campionato peruviano ma ancora alla ricerca di certezze contro avversarie di livello internazionale. Una partita che, sulla carta, vede le toscane nettamente favorite, ma che arriva in un momento in cui gestione delle energie e continuità di rendimento diventano fattori chiave.

Il debutto al Mondiale ha consegnato indicazioni contrastanti. Scandicci ha regolato Zhetysu con un netto 3-0 (25-22, 25-21, 25-20), mostrando solidità nei momenti decisivi e una buona distribuzione del gioco ma anche qualche black out di troppo. Le cifre confermano il peso delle individualità: Ekaterina Antropova ha guidato l’attacco con 19 punti, seguita da una brillante Weitzel (12) e da una sempre puntuale Skinner (10). A muro la differenza l’ha fatta Linda Nwakalor, capace di firmare 6 punti e di imprimere ritmo all’intero reparto. Un esordio che rispecchia il cammino stagionale della squadra di Marco Gaspari, reduci da una lunga striscia di vittorie fra Serie A1 e Champions League, contro avversarie di alto livello come Le Cannet, Vallefoglia, Alba Blaj e Macerata.

Il match con Alianza Lima, però, non è da prendere sottogamba. La formazione sudamericana è infatti imbattuta nel campionato peruviano (8 vittorie in 8 partite, appena due set concessi) e arriva al Mondiale con entusiasmo e struttura. Il salto di livello è stato evidente nell’esordio contro Osasco, chiuso con una sconfitta per 3-0 (25-14, 25-17, 25-18), ma la squadra allenata dall’argentino Facundo Morando ha comunque messo in mostra qualità interessanti, soprattutto nella gestione del cambio palla e nella resilienza difensiva.

La rosa dell’Alianza è costruita attorno a un nucleo giovane rinforzato da atlete d’esperienza internazionale. In regia spicca la colombiana María Alejandra Marín, palleggiatrice di grande ordine, affiancata dalle giovani Doris Manco e Ivanna Gonzáles. In posto due, le peruviane possono contare sulla potenza della dominicana Yanlis Féliz, sulla versatilità della francese Maëva Orlé e sulla promessa locale Daniela Javier, classe 2008. Le schiacciatrici rappresentano il reparto più profondo: l’argentina Elina Rodríguez, principale riferimento offensivo, è affiancata da un gruppo giovane – Ostos, Loroña, Yábar, Ysabella Sánchez – e da due prospetti del 2010, Céspedes e Bernuy, inserite con coraggio in un contesto internazionale. Al centro, la veterana Clarivett Yllescas dà equilibrio a un reparto che comprende anche la statunitense Meegan Hart, una delle più fisiche della squadra, oltre a Guerrero, Dorado, Cavero, Díaz e Davila. In seconda linea si alterneranno i due liberi Zahira Quiñe ed Esmeralda Sánchez.

Per Scandicci sarà fondamentale imporre il proprio ritmo sin dai primi scambi, soprattutto al servizio, per limitare l’efficacia del gioco rapido di Marín e restringere le opzioni offensive delle peruviane. Gaspari potrà sfruttare la profondità della sua rosa: oltre alle punte Antropova, Skinner e Weitzel, peseranno gli ingressi di Bosetti, Franklin, Graziani, il controllo di Ognjenović e la sicurezza della stellare Castillo in difesa. Alianza Lima affronterà la partita come un’opportunità per crescere e misurarsi con una delle squadre più complete del torneo. Per Scandicci, invece, rappresenta il passaggio decisivo per chiudere il girone in testa e presentarsi alle semifinali con la migliore condizione possibile.

Il fischio d’inizio è in programma al Mercado Livre Multisport Gymnasium di San Paolo alle 21.00 di giovedì 11 dicembre. Non è prevista diretta Tv, la diretta streaming è in programma su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky) e su VBTV (volleyballworld.com). OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Savino Del Bene Scandicci e Club Alianza Lima.

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB VOLLEY FEMMINILE 2025

Mercado Livre Multisport Gymnasium di San Paolo – Girone A (terza giornata)

Giovedì 11 dicembre

Ore 21.00 Savino Del Bene Scandicci vs Club Alianza Lima – Diretta streaming su Dazn e VBTV

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB 2025 : COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Dazn e VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.