Biathlon
A che ora partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’inseguimento di Annecy 2025: n. di pettorale, programma preciso, tv
Saranno quattro le azzurre al via della 10 km pursuit femminile di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: domani, sabato 20 dicembre, l’azione scatterà alle ore 12.15, e saranno come di consueto 60 le atlete in gara.
Tra le quattro italiane in gara ci saranno, ovviamente, anche Dorothea Wierer, terza nella sprint di ieri, che partirà con il pettorale numero 3 e che sarà al via alle ore 12:15:11, e Lisa Vittozzi, quarta nella gara sui 7.5 km, che scatterà con il pettorale numero 4 e che partirà alle ore 12:15:15.
La diretta tv della 10 km pursuit femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026
Sabato 20 dicembre 2025
Ore 12.15: 10 km pursuit femminile ad Annecy-Le Grand Bornand (Francia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
A CHE ORA PARTONO LISA VITTOZZI E DOROTHEA WIERER?
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – 10 KM PURSUIT FEMMINILE
1 OEBERG Hanna SWE 0:00
2 JEANMONNOT Lou FRA 0:03
3 WIERER Dorothea ITA 0:11
4 VITTOZZI Lisa ITA 0:15
5 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 0:16
6 MINKKINEN Suvi FIN 0:27
7 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0:28
8 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 0:30
9 b KIRKEEIDE Maren NOR 0:42
10 IRWIN Deedra USA 0:44
11 HALVARSSON Ella SWE 0:45
12 VOBORNIKOVA Tereza CZE 0:47
13 DAVIDOVA Marketa CZE 0:48
14 SIMON Julia FRA 0:49
15 ERMITS Regina EST 0:56
16 STREMOUS Alina MDA 0:57
17 WEIDEL Anna GER 0:58
18 PREUSS Franziska GER 1:00
19 VOIGT Vanessa GER 1:03
20 HAUSER Lisa Theresa AUT 1:05
21 KLEMENCIC Polona SLO 1:05
22 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1:05
23 CLOETENS Maya BEL 1:06
24 ANDEXER Anna AUT 1:07
25 PASSLER Rebecca ITA 1:07
26 TODOROVA Milena BUL 1:11
27 BENDIKA Baiba LAT 1:12
28 MOSER Nadia CAN 1:12
29 TANNHEIMER Julia GER 1:13
30 OEBERG Elvira SWE 1:13
31 CHARVATOVA Lucie CZE 1:13
32 MICHELON Oceane FRA 1:14
33 LAMPIC Anamarija SLO 1:17
34 BENED Camille FRA 1:18
35 SKREDE Aasne NOR 1:18
36 ZUK Kamila POL 1:21
37 HETTICH-WALZ Janina GER 1:21
38 yr MAGNUSSON Anna SWE 1:23
39 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1:27
40 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1:27
41 KINK Julia GER 1:32
42 LEHTONEN Venla FIN 1:40
43 LIE Lotte BEL 1:41
44 COMOLA Samuela ITA 1:42
45 HAECKI-GROSS Lena SUI 1:47
46 REMENOVA Maria SVK 1:48
47 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 1:50
48 BOTET Paula FRA 1:50
49 CHALYK Daryna UKR 1:51
50 BASERGA Amy SUI 1:53
51 FREED Margie USA 1:54
52 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1:58
53 REPINC Lena SLO 2:00
54 GASPARIN Aita SUI 2:00
55 ROTHSCHOPF Lea AUT 2:01
56 JUPPE Anna AUT 2:03
57 ROUSSEAU Shilo CAN 2:03
58 VOLFA Estere LAT 2:11
59 TOMINGAS Tuuli EST 2:12
60 GANDLER Anna AUT 2:12