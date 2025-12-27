A che ora parte Sofia Goggia nella seconda manche a Semmering: programma esatto, piazzamento, distacco, tv

Saranno ben quattro le azzurre al via della seconda manche del gigante femminile di Semmering (Austria), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azione scatterà alle ore 13.00, e ci sarà la classica inversione delle migliori 30 della prima manche.

La seconda manche del gigante femminile di Semmering inizierà alle ore 13.00 e le atlete dalla 30ma alla 16ma posizione scatteranno a distanza di 1’40” l’una dall’altra, poi ci saranno 2’15” di pausa e l’intervallo salirà a 1’50”: salvo ritardi oppure interruzioni, dunque, Sofia Goggia partirà per ventesima alle ore 13.36.05.

Per la seconda manche del gigante femminile di Semmering (Austria) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Sabato 27 dicembre

Ore 13.00 Seconda manche gigante femminile Semmering – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA?

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 32 56517 ASTNER Nina 2000 AUT 1:00.55 3.40 30 Atomic

2 58 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN 1:00.51 3.36 29 Rossignol

3 27 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO 1:00.34 3.19 28 Salomon

4 38 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA 1:00.18 3.03 27 Rossignol

5 37 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA 1:00.09 2.94 26 Rossignol

6 33 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI 1:00.06 2.91 24 Head

7 52 207023 FRITZ Jana 2005 GER 1:00.06 2.91 24 Nordica

8 20 507168 AICHER Emma 2003 GER 1:00.02 2.87 23 Head

9 21 6536392 HURT A.J. 2000 USA 59.96 2.81 22 Head

10 30 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 59.71 2.56 21 Blizzard

11 19 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR 59.48 2.33 20 Head

12 12 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 59.32 2.17 19 Atomic

13 7 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 59.31 2.16 17 Atomic

14 28 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT 59.31 2.16 17 Salomon

15 17 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 59.25 2.10 16 Head

16 18 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 59.02 1.87 15 Rossignol

17 8 206355 DUERR Lena 1991 GER 58.91 1.76 14 Head

18 26 197651 DIREZ Clara 1995 FRA 58.84 1.69 13 Dynastar

19 10 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 58.71 1.56 12 Atomic

20 16 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 58.62 1.47 11 Atomic

21 15 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN 58.60 1.45 10 Dynastar

22 25 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA 58.59 1.44 9 Fischer

23 9 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 58.31 1.16 8 Atomic

24 13 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 58.03 0.88 7 Rossignol

25 5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 57.97 0.82 6 Rossignol

26 14 516562 RAST Camille 1999 SUI 57.80 0.65 5 Head

27 2 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 57.78 0.63 4 Rossignol

28 3 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 57.28 0.13 3 Blizzard

29 1 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT 57.17 0.02 2 Rossignol

30 4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 57.15 1 Head