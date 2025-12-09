A che ora parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa a St. Moritz: programma esatto, n. di pettorale, tv

Saranno ben undici le azzurre al via della prima prova cronometrata della discesa femminile di St. Moritz (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, mercoledì 10 dicembre, l’azione scatterà alle ore 11.00, e saranno 76 le atlete al via, con 20 Paesi rappresentati.

Salvo interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 15 alle ore 11.20.30: la prima prova cronometrata, infatti, inizierà alle ore 11.00 e le atlete dall’1 al 5 scatteranno a distanza di 2’00” l’una dall’altra. Dal 6 al 15, invece, l’intervallo di partenza verrà ridotto a 1’15”.

Per la prima prova cronometrata della discesa femminile di St. Moritz (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, la diretta tv non sarà assicurata, e la diretta streaming non sarà disponibile, invece la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Mercoledì 10 dicembre – St. Moritz (Svizzera)

Ore 11.00 Prima prova cronometrata discesa femminile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA?

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

2 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

3 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

4 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

5 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

6 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

7 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

8 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

9 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

10 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

11 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

12 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

13 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

14 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

16 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

17 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

18 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

19 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

20 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

21 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

22 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

23 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

24 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

25 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

26 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

27 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

28 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

29 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

30 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

32 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head

33 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

34 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

35 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic

36 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

37 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head

38 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head

39 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

40 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head

41 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

42 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

43 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head

44 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

45 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

46 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

47 56678 ZEGG Leonie 2004 AUT Head

48 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

49 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

50 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

51 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Stoeckli

52 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

53 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica

54 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

55 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

56 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

57 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

58 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head

59 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

60 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

61 426419 LYDERSEN Pernille Dyrstad 2003 NOR Rossignol

62 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

63 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon

64 6296161 DE LEONARDIS Carlotta 2003 ITA Head

65 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

66 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

67 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head

68 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE

69 6537469 GRIFFIN Bobbi Jo 2005 USA Atomic

70 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Hofi Dora 1998 ISL

71 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

72 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG Salomon

73 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI

74 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

75 435500 KOMOROWSKA Nikola 2006 POL

76 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU