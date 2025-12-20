A che ora lo snowboard oggi, PSL Davos 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara

Dopo la tappa di Carezza di PGS, è ora il momento dell’esordio dello slalom gigante. A Davos, in Svizzera, si aprirà infatti oggi la lunga stagione della Coppa del Mondo di PSL 2025-2026. La squadra azzurra è pronta a confermare il grande momento che sta vivendo anche in questa specialità, presente alle Olimpiadi Invernali in programma a Febbraio.

LA DIRETTA LIVE DEL PSL DI SNOWBOARD DALLE 14.00

L’attenzione sarà inevitabilmente riposta sul numero uno azzurro Maurizio Bormolini, detentore della sfera di cristallo ma mai sul gradino più alto del podio nella tappa elvetica. L’italiano proverà infatti oggi a concludere un digiuno in PSL che dura dal dicembre 2024, quando vinse a Mylin (Cina). È l’occasione perfetta per ribadire la sua forza già nel primo appuntamento stagionale.

Riflettori puntati anche su Aaron March che sta vivendo un inizio da sogno in PGS. L’azzurro, vincitore a Cortina e bronzo mondiale nel PSL, tenta oggi di confermarsi ai vertici anche dello slalom parallelo. In campo femminile, invece, il faro è sempre quello di Lucia Dalmasso che, dopo un buon inizio in PGS, vuole ora partire con il piede giusto anche nella Coppa del Mondo di PSL.

PROGRAMMA PSL DAVOS 2025

Domenica 20 dicembre

Ore 9.30 Qualificazioni Donne

Ore 10.10 Qualificazioni Uomini

Ore 14.00 Finali Uomini e Donne

ITALIANI IN GARA

Qualificazioni Donne – Coratti Jasmin, Dalmasso Lucia, Caffont Elisa, Valle Sofia, Fava Elisa

Qualificazioni Uomini – Messner Gabriel, Bagozza Daniele, Bormolini Maurizio, Lantschner Fabian, Hofer Marc, Felicetti Mirko, Coratti Edwin, March Aaron, Fischnaller Roland, Rabanser Tommy

DOVE VEDERE IL PSL DAVOS 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport