A che ora lo snowboard oggi, PGS Carezza 2025: orari, tv, streaming, azzurri in gara

Dopo lo spettacolo di Cortina d’Ampezzo, la Coppa del Mondo di snowboard parallelo 2025-2026 si sposta oggi a Carezza, per affrontare la giornata che si concluderà con un unico gigante parallelo. Si tratta del terzo appuntamento stagionale, che vedrà i migliori gigantisti affrontarsi sulla pista “Pra di Tori” al Passo Costalunga.

La squadra azzurra, nelle prime due tappe, è riuscita a confezione quattro vittorie e punterà ad ampliare questi risultati nelle nevi di casa. In campo maschile ci si affiderà a Maurizio Bormolini, detentore della sfera di cristallo e già vincitore a Mylin. In grande forma anche Aaron March che dopo il podio in Cina è riuscito ad anticipare tutti nel gigante di Cortina.

Da verificare anche la condizione di Roland Fischnaller, tornato in gara la settimana scorsa dopo l’infortunio con un quinto posto finale. In campo femminile invece, l’Italia si affida soprattutto a Lucia Dalmasso, prima a Mylin, e Jasmin Coratti, quarta a Cortina e vincitrice a Carezza un anno fa.

PROGRAMMA PGS CAREZZA 2025

Giovedì 18 dicembre

Ore 9.00 – 11.00 Qualificazioni maschili e femminili

Ore 12.30 – Finali maschili e femminili

ITALIANI IN GARA

Qualificazioni maschili – Aaron March, Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini, Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Gabriel Messner, Mirko Felicetti

Qualificazioni femminili – Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Elisa Fava

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING PGS CAREZZA 2025

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport

Diretta Live testuale: OA Sport