Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Semmering e superG Livigno, startlist, streaming

L’ultimo sabato del 2025 riserva un doppio importante appuntamento agli appassionati del Circo Bianco. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per il SuperG maschile di Livigno, partenza prevista alle 11:30, e per lo slalom gigante femminile di Semmering, le due manche inizieranno alle 10:00 e alle 13:00.

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 10.00 E ALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11.30

La località valtellinese, al debutto assoluto sul palcoscenico più prestigioso, sostituisce, pur se con una sola gara, il tradizionale appuntamento di Bormio: la leggendaria Stelvio è stata infatti preservata perché teatro delle gare della rassegna olimpica. Marco Odermatt guida la classifica di specialità con 225 punti e, dopo l’inattesa sconfitta subita in Val Gardena da Jan Zabystran, proverà a ribadire la sua supremazia e a ristabilire le gerarchie.

In casa Italia l’obiettivo non può che essere quello di ribadire l’ottimo trend di rendimento evidenziato sulla Saslong con tre podi in altrettante gare. Diverse le frecce da poter scoccare per un risultato di prestigio: occhi puntati su Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse e Giovanni Franzoni.

Il tradizionale appuntamento sulla pista austriaca propone il quinto appuntamento per le specialiste dei pali larghi. Le due assolute protagoniste dell’inizio di annata sono Alice Robinson, in testa alla classifica di specialità con 292 punti, e l’austriaca Julia Scheib, seconda a 12 lunghezze di distacco dalla neozelandese.

Il contingente italiano punta sull’entusiasmo di una Sofia Goggia galvanizzata dal primo successo stagionale, sulla voglia di confermarsi di Asja Zenere, sui progressi di Lara Della Mea e propone il debutto assoluto di Anna Trocker, talento classe 2008 messosi in evidenza nelle gare FIS e premiato dallo staff tecnico con l’esperienza nel circuito maggiore.

Come seguire gli eventi? Rai 2 trasmetterà in diretta la prima manche dello slalom gigante di Semmering e il SuperG di Livigno, mentre la seconda manche del gigante femminile sarà trasmessa da RaiSport HD. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle gare.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI IN TV

Sabato 27 dicembre

Ore 10:00 prima manche slalom gigante femminile Semmering (Austria) – Diretta tv su Rai 2

Ore 11:30 SuperG maschile Livigno (Italia) – Diretta tv su Rai 2

Ore 13:00 seconda manche slalom gigante femminile Semmering (Austria)- Diretta tv RaiSport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (prima manche slalom gigante femminile e SuperG maschile); RaiSport HD (seconda manche slalom gigante femminile)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST SLALOM GIGANTE FEMMINILE SEMMERING

1 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

2 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

3 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

6 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

7 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

8 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

9 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

10 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

11 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

12 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

13 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

14 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

15 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

16 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

17 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

18 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

19 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

20 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

21 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

22 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

23 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

24 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

25 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

26 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

27 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

28 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

29 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic

30 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

31 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

32 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic

33 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

34 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

35 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

36 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic

37 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol

38 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

39 325119 GIM Sohui 1996 KOR

40 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

41 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic

42 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head

43 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

44 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

45 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

46 6295276 STEINMAIR Laura 2000 ITA Fischer

47 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

48 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

49 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

50 56669 BUERGLER Viktoria 2004 AUT Salomon

51 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

52 207023 FRITZ Jana 2005 GER Nordica

53 6296380 POMARE Ambra 2004 ITA Rossignol

54 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle

55 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

56 56723 RIEDERER Elena 2005 AUT Blizzard

57 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle

58 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol

59 6537255 MORITZ Kjersti 2004 USA Fischer

60 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT Rossignol

61 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

62 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

63 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon

64 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

65 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 AIN Atomic

66 516744 ZURBRIGGEN Anina 2003 BUL Rossignol

STARTLIST SUPERG MASCHILE LIVIGNO

1 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

2 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

3 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

4 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

5 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

6 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

7 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

8 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

9 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

10 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

11 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

12 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

13 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

14 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

16 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

17 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

18 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

19 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

20 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

21 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

22 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

23 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

24 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

25 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

26 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

27 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

28 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

29 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

30 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

31 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

32 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

33 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

34 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

35 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

36 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

37 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

38 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

39 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

40 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

41 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

42 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

43 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

44 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

45 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

46 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

47 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

48 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

49 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

50 6191056 DUCROS Leo 2001 FRA Atomic

51 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

52 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

53 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

54 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon

55 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

56 180904 TAPANAINEN Jaakko 2002 FIN Atomic

57 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

58 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

59 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

60 6294859 LOCHMANN Tommy 2004 CZE

61 6532882 PERKINS Tanner 2001 USA

62 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head