A che ora lo sci alpino oggi, prima prova discesa Beaver Creek 2025: startlist, tv, pettorali degli italiani

Oggi, martedì 2 dicembre, prenderà il via la lunga settimana sulle nevi di Beaver Creek (USA), relativamente alla Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Gli uomini-jet saranno chiamati a studiare le traiettorie e a comprendere le caratteristiche della neve sulla Birds of Prey. A partire dalle 19.00 italiane, inizierà la prima prova cronometrata di discesa.

LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA MASCHILE ALLE 19.00

Un assaggio utile per gli atleti, che lavoreranno fianco a fianco coi tecnici anche per mettere a punto nel migliore dei modi i materiali, aspetto sempre più determinante. Nella passata stagione, in discesa fu grande festa svizzera con la doppietta firmata da Justin Murisier e Marco Odermatt, a precedere il sorprendente sloveno Miha Hrotat. Nell’antipasto di velocità a Copper Mountain, Odermatt ha dato una grande dimostrazione di forza in superG e vedremo se qui ci sarà una replica.

Tutta da verificare la condizione in casa Italia. Dominik Paris, a causa di una distorsione alla caviglia, non era al meglio nel supergigante citato. Si spera di averlo a un livello superiore in questo caso, anche se su questo pendio non ha mai particolarmente brillato. L’unico podio del campione della Val d’Ultimo risale al 2018 in superG (3°). In generale, sono sei podi a Beaver Creek per il Bel Paese nella velocità, con tre vittorie: Kristian Ghedina nel 1997, Christof Innerhofer nel 2012 in discesa e in quello stesso anno Matteo Marsaglia in superG. Peter Fill è giunto due volte terzo in discesa e in supergigante nel 2013.

La prima prova cronometrata di discesa maschile, prevista dal programma della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino a Beaver Creek (USA), andrà in scena quest’oggi a partire dalle 19.15 italiane. Non è prevista la copertura tv e streaming della prova. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del training.

SCI ALPINO OGGI

Martedì 2 dicembre

Ore 19.00 Prima prova discesa maschile Beaver Creek (USA)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO BEAVER CREEK: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport

