A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist discesa Beaver Creek, programma, streaming

Oggi, giovedì 4 dicembre, sarà il giorno della discesa sulle nevi di Beaver Creek (USA), relativamente alla Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Gli uomini-jet saranno chiamati a trovare le traiettorie migliori possibili per acquisire velocità sulla Birds of Prey. A partire dalle 19.00 italiane ci sarà il via della prova sul pendio americano.

Una programmazione che è cambiata di continuo a causa del meteo. Alla luce delle previsioni dei prossimi giorni, la Federazione Internazionale ha infatti deciso di anticipare a oggi questa gara, inizialmente in programma per venerdì, riservandosi di valutare nella giornata di domani se ci sarà modo di disputare nel fine settimana il superG, programmato al momento per sabato 6 dicembre. Cancellata quindi la seconda delle due discese inizialmente previste, mentre resta confermato il gigante di domenica.

Nella passata stagione, in discesa fu grande festa svizzera con la doppietta firmata da Justin Murisier e Marco Odermatt, a precedere il sorprendente sloveno Miha Hrotat. Nell’antipasto di velocità a Copper Mountain, Odermatt ha dato una grande dimostrazione di forza in superG e vedremo se qui ci sarà una replica.

In casa Italia Dominik Paris, a causa di una distorsione alla caviglia, non era al meglio nel supergigante citato. Si spera di averlo a un livello superiore in questo caso, anche se su questa pista non ha mai particolarmente brillato. L’unico podio del campione della Val d’Ultimo risale al 2018 in superG (3°). In generale, sono sei podi a Beaver Creek per il Bel Paese nella velocità, con tre vittorie: Kristian Ghedina nel 1997, Christof Innerhofer nel 2012 in discesa e in quello stesso anno Matteo Marsaglia in superG. Peter Fill è giunto due volte terzo in discesa e in supergigante nel 2013.

La discesa maschile, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a Beaver Creek (USA), andrà in scena quest’oggi a partire dalle 19.00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

STARTLIST DISCESA MASCHILE BEAVER CREEK

1 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

2 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

3 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

4 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

5 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

6 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

7 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

8 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

9 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

10 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

11 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

12 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

13 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

14 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

15 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

break

16 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

17 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

18 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

19 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

20 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head

21 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

22 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

break

23 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic

24 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

25 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

26 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

27 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

28 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

29 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

30 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

break

31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

32 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

33 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

34 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

35 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

36 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

37 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

38 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

39 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

40 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

41 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

42 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head

43 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

44 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

45 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

46 561255 CATER Martin 1992 SLO

47 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

48 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

49 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

50 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

51 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

52 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

53 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

54 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

55 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head

56 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

57 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

58 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic

59 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

60 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

61 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

62 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head

63 492438 MINTEGUI RIVERA Ander 2003 ESP Head

64 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head