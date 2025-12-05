A che ora le qualifiche di F1 su TV8, GP Abu Dhabi 2025: programma in chiaro

Inizia oggi il grande fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultimo appuntamento della stagione F1. Sull’iconico circuito di Yas Marina si assegnerà al termine della gara di domenica il titolo Mondiale, con ben tre piloti ancora in lizza per alzare il trofeo. Il più accreditato è Lando Norris che arriva all’ultimo GP con un vantaggio di 12 punti su Max Verstappen.

Non può essere escluso dalla battaglia Oscar Piastri che insegue a 16 punti dalla vetta. Ci sono quindi tutti i presupposti per vivere un GP ad altissima tensione ed adrenalina. La prima sessione di prove libere ha visto la McLaren di Norris protagonista ma l’olandese della Red Bull sembra essere molto competitivo. Vedremo se negli Emirati Arabi si rivedrà anche la Ferrari, alle prese con una crisi perpetua.

Dopo le FP2 di oggi pomeriggio, la F1 tornerà in pista domani, sabato 6 dicembre, per affrontare FP3 e soprattutto le qualifiche. La griglia infatti si inizierà a comporre dalle ore 15, quando scatteranno le Q1, seguite successivamente da Q2 e Q3. Le qualifiche saranno trasmesse in diretta live per gli abbonati sui canali Sky Sport mentre TV8 trasmetterà in chiaro la differita alle ore 17.30.

PROGRAMMA GP ABU DHABI 2025

Sabato 6 dicembre

Ore 15.00 – F1, Qualifiche

DOVE VEDERE LE QUALIFICHE DEL GP ABU DHABI 2025

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport

QUALIFICHE SU TV8

Diretta tv: Differita sabato 6 dicembre alle ore 17.30

Diretta streaming: TV8.it (differita ore 17.30)