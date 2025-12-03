Nuoto
A che ora le finali di nuoto stasera in tv: programma 3 dicembre e azzurri in gara
Oggi, mercoledì 3 dicembre, assisteremo alla seconda giornata di semifinali e finali negli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), gli azzurri vorranno recitare un ruolo da protagonisti e, se possibile, andare ad aggiornare il medagliere che vede il Bel Paese in testa con 1 oro e 2 argenti, frutto delle super prestazioni delle 4×50 stile libero uomini e donne e di Simona Quadarella nei 400 sl.
A dare il via alle danze, a partire dalle 19.00, sarà Silvia Di Pietro. La capitana della Nazionale punta a migliorare il proprio primato italiano e, perché no, fare un pensierino al podio. Vedremo se l’esperta atleta romana saprà esaltarsi, come ha fatto ieri nella prima frazione della staffetta citata. A seguire vedremo in azione, nei 50 delfino uomini, Simone Stefanì e Michele Busa e il target sarà per lo più cronometrico, perchè per la top-3 la strada sembra sbarrata.
Un ragionamento simile lo si può fare per Lorenzo Mora, non al top della forma e desideroso però di fare meglio del riscontro in semifinale dei 200 dorso. Allargando gli orizzonti ci saranno le semifinali dei 200 stile libero donne e uomini. Anna Chiara Mascolo e Alessandra Mao dovranno superarsi per entrare nella top-8 della finale di domani, ma le azzurre cercheranno di migliorare i propri primati, specie la 14enne veneta. Dal canto suo, Carlos D’Ambrosio si trovare di trovare un po’ di brillantezza nella sessione serale di questa distanza, per essere tra i protagonisti delle otto vasche.
A seguire la finale più attesa, quella dei 100 rana uomini con Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo. C’è un chiaro favorito, ovvero l’olandese Caspar Corbeau. Vedremo se gli italiani sapranno stupire. A completare il quadro Costanza Cocconcelli e Anita Gastaldi nelle semifinali dei 100 misti e l’atto conclusivo della 4×50 mista mixed in cui il Bel Paese spera di replicare l’oro di Otopeni di due anni fa.
La sessione serale della seconda giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia), prevista quest’oggi (mercoledì 3 dicembre) a partire dalle 19.00, sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD nella programmazione completa; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport (programmazione completa). OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale dell’evento.
EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025
MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE
Finali e semifinali – Ore 19:00
50 farfalla donne – finale
50 farfalla uomini – finale
200 dorso donne – finale
200 dorso uomini – finale
200 stile libero donne – semifinali
200 stile libero uomini – semifinali
100 rana donne – finale
100 rana uomini – finale
100 misti donne – semifinali
100 misti uomini – semifinali
4×50 misti mista – finale
AZZURRI IN GARA
50 farfalla donne – finale – Silvia Di Pietro
50 farfalla uomini – finale – Simone Stefanì, Michele Busa
200 dorso donne – finale – Nessuna italiana al via
200 dorso uomini – finale – Lorenzo Mora
200 stile libero donne – semifinali – Anna Chiara Mascolo, Alessandra Mao
200 stile libero uomini – semifinali – Carlos D’Ambrosio
100 rana donne – finale – Nessuna italiana al via
100 rana uomini – finale – Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo
100 misti donne – semifinali – Costanza Cocconcelli, Anita Gastaldi
100 misti uomini – semifinali – Nessun italiano al via
4×50 misti mista – finale – Italia (quartetto da comunicare)
PROGRAMMA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD
Diretta streaming: RaiPlay, Eurovision Sport
Diretta testuale: OA Sport