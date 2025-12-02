A che ora la finale di Cerasuolo e Martinenghi agli Europei di nuoto: n. di corsia, avversari, tv

Si sono aperti nel migliore dei modi gli Europei di nuoto in vasca corta 2025 di Lublino, in Polonia. L’Italia, al termine della prima giornata di finali, occupa la prima posizione del medagliere, grazie agli argenti di Simona Quadarella e della staffetta 4×50 donne e all’oro della staffetta 4×50 uomini. Nella serata però sono arrivate anche importanti conferme nei 100 rana maschili.

Nello specifico, Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi hanno entrambi strappato i pass per l’ultimo atto, in programma nella serata di domani. I due azzurri hanno concluso le due semifinali rispettivamente con il terzo ed il sesto crono dell’overall. Cerasuolo ha firmato un 56″32 in una gara che per il romagnolo è stato un test mentre Martinenghi ha faticato di più, aggrappandosi alla qualificazione con il tempo di 56″72.

Al campione olimpico dei 100 rana servirà una prestazione decisamente diversa per sperare di entrare nella lotta per le medaglie. Il favorito per l’oro sembra essere il canadese Caspar Corbeau che nel penultimo atto ha stampato il crono di 55″77. Attenzione anche al turco Huseyin Emre Sakci con il secondo tempo complessivo (56″31). Poi c’è Simone Cerasuolo che sembra avere ancora margine per limare il proprio tempo e puntare ai metalli.

PROGRAMMA FINALE 100 RANA MASCHILI

Mercoledì 3 dicembre

Ore 20.10 (Aqua Arena) – Finale 100 rana maschili

AVVERSARI E NUMERI DI CORSIA

1 GER Lucas Joachim MATZERATH (56.82)

2 AUT Luka MLADENOVIC (56.65)

3 ITA Simone CERASUOLO (56.32)

4 NED Caspar CORBEAU (55.77)

5 TUR Huseyin Emre SAKCI (56.31)

6 ESP Carles COLL MARTI (56.44)

7 ITA Nicolo MARTINENGHI (56.72)

8 NED Koen de GROOT (56.83)

DOVE VEDERE GLI EUROPEI DI NUOTO IN VASCA CORTA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre)

Diretta streaming: Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport