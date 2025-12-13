A che ora la finale del Mondiale per club di volley femminile 2025: guida tv, programma, streaming

La finale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile si disputerà domenica 14 dicembre (ore 20.30): sarà San Paolo (Brasile) a ospitare l’atto conclusivo della rassegna iridata per squadre societarie. Ad affrontarsi in terra sudamericane saranno le formazioni capaci di vincere le semifinali: da una parte Scandicci (che ha battuto per 3-0 le brasiliane del Dentil Praia Clube), dall’altra il match tra Conegliano e le brasiliane dell’Osasco Sao Cristovao Saude.

Andrà in scena l’attesissimo derby italiano e si replicherà l’atto conclusivo dell’ultima Champions League con la corazzata veneta e la realtà toscana? Le Pantere si sono presentate all’appuntamento per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre la Savino Del Bene ha raggiunto il match che assegnerà il titolo alla sua prima apparizione nella rassegna iridata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, garantita la diretta live testuale su OA Sport, non sarà prevista diretta televisiva. Gli orari sono italiani (a San Paolo sono quattro ore indietro rispetto a noi).

Domenica 14 dicembre

Ore 20.30 Finale Mondiale per Club volley femminile: Scandicci vs Conegliano/Osasco – Diretta streaming su VBTV e DAZN

