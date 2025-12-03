Biathlon
A che ora il biathlon oggi in tv, individuale 20 km Oestersund 2025: programma, tv, startlist, streaming
Oggi, mercoledì 3 dicembre, prosegue lo sviluppo dell’Opening stagionale della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Oestersund, in Svezia, messe alle spalle le prime due giornate dedicate alle prove a squadre e la 15 km individuale femminile, sarà di scena la 20 km individuale maschile, la cui partenza è prevista alle 15.30.
La gara sui quattro poligoni sarà un bel banco di prova per gli atleti, costretti a far fronte alle difficoltà del tracciato e nello stesso tempo a dover gestire eventuali influenze degli agenti atmosferici nelle sessioni di tiro. Aspetti che hanno fatto la differenza nell’individuale di ieri tra le donne, vinta in maniera inaspettata e straordinaria da Dorothea Wierer.
Saranno sei gli atleti azzurri in gara. Il primo a partire sarà Lukas Hofer con il pettorale numero 5. L’altoatesino, grande protagonista in staffetta, vorrà dare un seguito anche quest’oggi. A seguire, ci sarà Didier Bionaz con il 25 e l’obiettivo per lui sarà avere quella precisione al poligono che non c’è stata nella gara a squadre. Troviamo poi Patrick Braunhofer che avrà il 45, Tommaso Giacomel, il più atteso tra le fila azzurre, che partirà con il pettorale numero 56, Daniele Cappellari col 70 ed Elia Zeni col 76.
La 20 km individuale di Oestersund (Svezia), gara facente parte della prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, andrà in scena quest’oggi dalle ore 15:30. La copertura sarà esclusivamente in streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.
BIATHLON OGGI IN TV
Mercoledì 3 dicembre 2025
Ore 15.30: 20 km individuale maschile ad Oestersund (Svezia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON 20 KM INDIVIDUALE MASCHILE
1 BADACZ Konrad POL 2003 15:30:30 1
2 SLETTEMARK Sondre GRL 2004 15:31:00
3 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 15:31:30
4 STROLIA Vytautas LTU 1992 15:32:00
5 HOFER Lukas ITA 1989 15:32:30
6 SIIMER Kristo EST 1999 15:33:00
7 BURKHALTER Joscha SUI 1996 15:33:30
8 FREY Isak Leknes NOR 2003 15:34:00
9 BRANDT Viktor SWE 1999 15:34:30
10 DOVZAN Miha SLO 1994 15:35:00
11 MAKAROV Maksim MDA 1995 15:35:30
12 CLAUDE Florent BEL 1991 15:36:00
13 KOMATZ David AUT 1991 15:36:30
14 SCHOMMER Paul USA 1992 15:37:00
15 SINAPOV Anton BUL 1993 15:37:30
16 HARTWEG Niklas SUI 2000 15:38:00 B
17 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 15:38:30 1
18 HORN Philipp GER 1994 15:39:00 B
19 HARJULA Tuomas FIN 1998 15:39:30 1
20 KRCMAR Michal CZE 1991 15:40:00 B
21 FRATZSCHER Lucas GER 1994 15:40:30 1
22 WRIGHT Campbell USA 2002 15:41:00 B
23 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 15:41:30 2
24 SEPPALA Tero FIN 1996 15:42:00 B
25 BIONAZ Didier ITA 2000 15:42:30 2
26 CLAUDE Emilien FRA 1999 15:43:00 B
27 MARECEK Jonas CZE 2001 15:43:30 2
28 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 15:44:00 B
29 ILIEV Vladimir BUL 1987 15:44:30 2
30 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 15:45:00 B
31 RUNNALLS Adam CAN 1998 15:45:30 2
32 STRELOW Justus GER 1996 15:46:00 B
33 FOMIN Maksim LTU 2000 15:46:30 2
34 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 15:47:00 B
35 ZAHKNA Rene EST 1994 15:47:30 2
36 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 15:48:00 B
37 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 15:48:30 2
38 HORNIG Vitezslav CZE 1999 15:49:00 B
39 PACAL James SUI 2003 15:49:30 2
40 NELIN Jesper SWE 1992 15:50:00 B
41 MANDZYN Vitalii UKR 2003 15:50:30 2
42 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 15:51:00 B
43 JAKOB Patrick AUT 1996 15:51:30 2
44 PERROT Eric FRA 2001 15:52:00 R
45 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 15:52:30 2
46 yr LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 15:53:00 R
47 BIRKENTALS Renars LAT 2001 15:53:30 2
48 CLAUDE Fabien FRA 1994 15:54:00 R
49 EDER Simon AUT 1983 15:54:30 2
50 PONSILUOMA Martin SWE 1995 15:55:00 R
51 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 15:55:30 2
52 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 15:56:00 R
53 GERMAIN Maxime USA 2001 15:56:30 2
54 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 15:57:00 R
55 GUNKA Jan POL 2002 15:57:30 2
56 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 15:58:00 R
57 HIIDENSALO Olli FIN 1991 15:58:30 2
58 ULDAL Martin NOR 2001 15:59:00 R
59 STEFANSSON Malte SWE 2000 15:59:30 2
60 FAK Jakov SLO 1987 16:00:00 R
61 KAISER Simon GER 1999 16:00:30 2
62 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 16:01:00 R
63 BOTN Johan-Olav NOR 1999 16:01:30 2
64 JACQUELIN Emilien FRA 1995 16:02:00 R
65 PLANKO Lovro SLO 2001 16:02:30 2
66 NAWRATH Philipp GER 1993 16:03:00 R
67 COLTEA George ROU 2000 16:03:30 2
68 SKLENARIK Tomas SVK 1999 16:04:00
69 STALDER Sebastian SUI 1998 16:04:30
70 CAPPELLARI Daniele ITA 1997 16:05:00 3
71 VIDMAR Anton SLO 2000 16:05:30
72 USOV Mihail MDA 1996 16:06:00
73 DANUSER Dajan SUI 1996 16:06:30
74 DOHERTY Sean USA 1995 16:07:00
75 BUTA George ROU 1993 16:07:30
76 ZENI Elia ITA 2001 16:08:00
77 KARLIK Mikulas CZE 1999 16:08:30
78 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1998 16:09:00
79 DUDCHENKO Anton UKR 1996 16:09:30
80 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1998 16:10:00
81 GU Cang CHN 2002 16:10:30 G
82 LOUKKAANHUHTA Kalle FIN 2003 16:11:00
83 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 16:11:30
84 ADAMOV Simon SVK 2004 16:12:00
85 KURALES Vadim KAZ 2002 16:12:30
86 YAN Xingyuan CHN 1996 16:13:00
87 ZASHEV Vasil BUL 2002 16:13:30
88 PETITJACQUES Julien BEL 2003 16:14:00
89 ZAWOL Marcin POL 2002 16:14:30
90 KULBIN Jakob EST 2005 16:15:00
91 MACKINE Jokubas LTU 2000 16:15:30
92 BAUER Kirill KAZ 2000 16:16:00
93 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 16:16:30
94 SUCHODOLSKI Fabian POL 2004 16:17:00
95 BRADESKO Matic SLO 2003 16:17:30
96 NORDGREN Melker SWE 2002 16:18:00
97 FLORE Raul ROU 1997 16:18:30
98 NIEMINEN Turkka FIN 2003 16:19:00
99 FLEMING Jasper CAN 2005 16:19:30
100 KEHVA Mark-Markos EST 2004 16:20:00
101 BORGULA Jakub SVK 2004 16:20:30
102 PLETZ Logan CAN 2000 16:21:00
103 VASILEV Konstantin BUL 2003 16:21:30