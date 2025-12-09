A che ora Giada D’Antonio stasera in tv: programma, startlist gigante Nor-Am, streaming

Oggi, martedì 9 dicembre, fari puntati sul gigante femminile di Copper Mountain (USA). Sulle nevi statunitensi sono previste le prime gare stagionali della Nor-Am Cup, competizione nordamericana equivalente della Coppa Europa, manifestazione quest’ultima che chiaramente si disputa sui pendii del Vecchio Continente.

Ebbene, c’è grande interesse in questa gara odierna su una ragazza impegnata ancora nei circuiti giovanili e minori del mondo dello sci alpino che ha fatto parlare di sé. Il riferimento è a Giada D’Antonio, 16enne cresciuta nello Sci Club Vesuvio, che ha sta ottenendo riscontri ragguardevoli. La sciatrice campana sarà impegnata nella gara tra le porte larghe negli States.

Reduce da due vittorie conquistate negli slalom FIS disputati in Svizzera, a Schilthorn, Giada è partita alla volta degli USA, che dopo essere stati teatro delle gare di Coppa del Mondo è pronta ad accogliere anche la competizione riservata a quest’altro circuito. La scelta di cimentarsi in questo contesto si giustifica per la voglia di confrontarsi con rivali di grande qualità e accrescere la propria esperienza in funzione dei prossimi appuntamenti in Europa. Da segnalare anche la presenza dell’altra azzurra Anna Trocker.

Il gigante femminile di Copper Mountain, inserito nel circuito Nor-Am 2025-2026 con Giada D’Antonio al cancelletto di partenza, andrà in scena quest’oggi: la prima manche è prevista alle 16.45 italiane, la seconda alle 20.15 nostrane. Non è prevista copertura tv/streaming della prova tra le porte larghe.

A CHE ORA GAREGGIA GIADA D’ANTONIO

Martedì 9 dicembre (orari italiani)

Ore 16.45 prima manche gigante femminile a Copper Mountain (USA)

Ore 20.15 seconda manche gigante femminile a Copper Mountain (USA)

PROGRAMMA GIADA D’ANTONIO GIGANTE NOR-AM: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

STARTLIST GIGANTE FEMMINILE NOR-AM

1 GROSDIDIER, Tatum UST 25.41

2 MORITZ, Kjersti UST 25.20

3 MORITZ, Liv UST 24.37

4 BOCOCK, Mary UST 21.88

5 BENNETT, Sarah SQA 23.64

6 FORGET, Arianne S1 17.31

7 KEANE, Kaitlin SSCV 33.74

8 DEHART, Paige CU 30.87

9 RASK, Sara DU 24.51

10 GROSDIDIER, Logan UST 26.49

11 ZAYTSEVA, Viktoria UST 29.62

12 GIESBRECHT, Kendra CAN 27.32

13 LUNDER, Cathinka CU 24.97

14 MARTIN, Estelle CAN 37.69

15 FANTI, Francesca APEX 20.00

16 ACCAMBRAY, Louison CU 23.00

17 HUNT, Mia DU 43.05

18 MAY, Beatrice DOC 33.33

19 ROUNTREE-WILLIAMS, NicolaDU 32.05

20 KAISERMAN, Madison UU 45.36

21 BORGIA, Henriette MCST 41.08

22 LAFRENIERE, Kaila UU 34.10

23 ST-PIERRE, Simone SQA 35.40

24 GRAY, Zoe MSU 39.23

25 MORITZ, Solveig SSCV 48.27

26 GRITSCH, Franziska AUT 21.14

27 BROWNLIE, Alexa CU 29.03

28 HESTAD VOGNILD, Guro WC 44.73

29 OLSON, Abby BMA 45.82

30 BUCHHEISTER, Stella DU 48.92

31 KLOMHAUS, Storm SUM 24.70

32 OEHLUND, Cornelia SWE 25.66

33 TROCKER, Anna ITA 26.42

34 JACOBSEN, Christina UU 26.69

35 GROENNINGSAETER, Solveig MSU 28.42

36 TIMMERMANN, Cydnie UVM 31.74

37 WARDLE, Galena AVSC 32.97

38 CREIGHTON, Elisabeth DU 33.09

39 PIZZINATO, Cecilia DU 33.34

40 SEWELL, Lily MSU 37.36

41 LATHROP, Chloe WC 38.77

42 SORIA, Hannah CU 39.20

43 LYNCH, Erica NEV 41.59

44 LIEDHOLM, Linn UVM 42.29

45 SALA, Margherita UVM 42.75

46 REED, Hadley GMVS 42.79

47 BOURGEOIS, Amelie CAN 43.81

48 STIEL, Sara UVM 43.82

49 KIESEL, Tea MSU 44.01

50 DANCE, Cate NEV 44.49

51 LAMBERT, Lea SQA 44.53

52 AUDET, Laeticia-Odile SQA 44.74

53 DESROSIERS, Arielle SQA 44.77

54 CUNNINGHAM, Julia TPT 44.78

55 TOZZI, Sophia MCST 45.69

56 FALTER, Sophia NEV 45.94

57 BRUCE, Tianna UNH 46.68

58 DOUGLAS, Maizy BMA 46.99

59 ROWEKAMP, Katie BMA 47.78

60 SIMARD, Samuelle SQA 48.62

61 JENSEN, Hannah BCST 49.20

62 PODIVINSKY, Sophie BMA 49.39

63 SMITH, Ruby SVSEF 50.57

64 BAKKEVIG, Emilie UVM 50.83

65 PHILLIPS, Devon AVSC 53.18

66 SPEEDY, Alaska AVSC 54.11

67 SUTTON, Zali NEV 54.55

68 WIESER, Aura BMA 55.31

69 DAHLBERG, Melanie UU 55.82

70 D ANTONIO, Giada ITA 56.51

71 FELICIELLO, Elsa SQA 58.63

72 REID, Isabel BMA 58.69

73 BROWN, Brooke PCSS 59.46

74 CLANCY, Victoria MSU 59.67

75 GILBERT, Lola BCST 60.46

76 GOFORTH, Caley SSP 62.84

77 FISHER-SMITH, Georgea BMA 63.02

78 LEVESQUE, Olivia SQA 63.06

79 LEUNIG, Nadia SUM 63.08

80 OLSEN, Elodie SVSEF 63.23

81 WIRTH, Lucy JHSC 63.36

82 OBRIEN, Shae BAR 68.23

83 MANNING, Orla GMVS 68.35

84 MIKELL, Sara Jane PCSS 70.24

85 MCDONALD, Katie SSCV 71.03

86 KAUFMANN, Ella BC 72.20

87 HANLEY, Brynn TPT 79.67

88 HOWE, Josephine CMAC 83.24

89 MILNE, Samantha SVSEF 84.53

90 BERGAN, Elisabeth WPK 135.52

91 BORGIA, Pernilla WMR 999.99

92 RENICK, Mari SSCV 999.99

93 LINDOW, Mia GMVS 999.99

94 MAXSON, Maya SSCV 999.