A che ora Conegliano-Zamalek Sporting Club oggi, Mondiale per club volley femminile: programma

Dopo il debutto vincente contro le Orlando Valkyries, la Prosecco DOC Imoco Conegliano torna in campo questa sera (ore 21:00 italiane) per la seconda giornata della Pool B del Mondiale per Club, affrontando lo Zamalek Sporting Club, capolista del gruppo 2 del campionato egiziano. Un incrocio inedito, che mette di fronte una superpotenza del volley europeo e una formazione emergente, determinata a crescere misurandosi con il vertice internazionale.

La squadra di Daniele Santarelli arriva alla sfida forte del 3-0 netto all’esordio: 25-14, 25-13, 25-19 contro Orlando, in un match dominato tecnicamente e fisicamente. Le Pantere hanno mostrato fin da subito il consueto equilibrio tra ordine tattico e qualità individuali, con Isabelle Haak subito protagonista: per la svedese 21 punti, top scorer dell’incontro, distribuiti con continuità sui tre set. Accanto a lei, le certezze delle bande: Zhu Ting (13 punti) e Gabi (11), entrambe con ottime percentuali e un contributo costante in seconda linea. Importante anche il lavoro delle centrali, con Lubian a segno 9 volte e la regia di Joanna Wołosz, precisa nel coinvolgere tutte le attaccanti. Tutto lascia pensare che Santarelli farà ricoorso ad un ampio turn over per la sfida abbordabile contro le campionesse d’Africa. Conegliano prosegue così un autunno quasi perfetto: dalle vittorie in Serie A1 a quelle in Champions League, il ruolino di marcia parla chiaro. La squadra ha perso una sola partita ufficiale (la Supercoppa) e da allora ha inanellato successi convincenti contro avversarie di alto livello, mostrando una profondità di roster impressionante.

Lo Zamalek, dal canto suo, ha vissuto un esordio complicato contro il Dentil Praia Clube, una delle favorite per accedere alla semifinale. Le egiziane hanno ceduto 3-0 (11-25, 17-25, 15-25), pagando la differenza di ritmo e intensità, ma riuscendo comunque a mettere in mostra alcuni elementi di interesse. L’opposta Tokkallah “Tokka” Eassa è stata la più continua con 11 punti, mentre tra le bande si è distinta Farida Elhenawy (6 punti), con ottimi spunti nel secondo set. A muro si è fatta notare la centrale Dalia Morshedy, autrice di 5 punti totali e di qualche buon intervento a rete.

Il confronto con Conegliano rappresenta per Zamalek una sfida di grande prestigio ma anche l’occasione per crescere, testando la propria struttura di gioco contro una squadra che da anni detta gli standard tecnici del volley mondiale. Le egiziane hanno un organico giovane, con diversi prospetti sotto i 22 anni, dalle palleggiatrici Hana Abdelaziz e Mariam Ebrahim alla schiacciatrice Sabine Hassan, ma anche innesti di esperienza internazionale come la croata Matea Magdić. Per Conegliano l’obiettivo è duplice: confermare la solidità mostrata all’esordio e qualificarsi matematicamente alle semifinali già nella serata di oggi. Una vittoria da tre punti porterebbe infatti le Pantere in testa al girone in attesa della sfida con Dentil Praia, verosimilmente decisiva per il primo posto nella Pool B.

Santarelli potrà scegliere di ruotare gli elementi del roster, considerando l’intensità del calendario ma anche la necessità di mantenere alto il ritmo. La profondità della rosa – con alternative di valore come Daalderop, Chirichella, Fahr e la giovane opposta Adigwe – permette di affrontare la gestione con grande serenità.

Il fischio d’inizio è in programma al Mercado Livre Multisport Gymnasium di San Paolo alle 21.00 di mercoledì 10 dicembre. Non è prevista diretta Tv, la diretta streaming è in programma su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky) e su VBTV (volleyballworld.com). OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Zamalek Sporting Club.

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB VOLLEY FEMMINILE 2025

Mercado Livre Multisport Gymnasium di San Paolo – Girone B (prima giornata)

Mercoledì 10 dicembre

Ore 21.00 Prosecco DOC Imoco Conegliano vs Zamalek Sporting Club – Diretta streaming su Dazn e VBTV

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB 2025 : COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Dazn e VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.