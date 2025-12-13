A che ora Conegliano-Osasco oggi, Mondiale per club volley femminile 2025: programma seconda semifinale, tv, streaming

Oggi sabato 13 dicembre (ore 20.30) si gioca Conegliano-Osasco Sao Cristovao Saude, semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile: la corazzata veneta scenderà in campo a San Paolo per fronteggiare la formazione brasiliana, partendo con tutti i favori del pronostico per meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo da giocare domenica contro chi la spunterà nel match tra Scandicci e il Dentil Praia Clube: andrà in scena la rivincita della finale dell’ultima Champions League?

Le Campionesse d’Europa se la dovranno vedere contro le padrone di casa, che sulla carta sembrano essere decisamente inferiori dal punto di vista tecnico e agonistico. Conegliano si è resa protagonista di un percorso netto nella fase a gironi, liquidando per 3-0 le brasiliane del Dentil Praia Clube, le statunitensi dell’Orlando Valkyries e le egiziane dello Zamalek. L’Osasco, invece, è stato travolto da Scandicci con il massimo scarto, riuscendo poi a portare a casa le partite contro le kazake dello Zhetysu e le peruviane dell’Allianza Lima.

A trascinare le Pantere ci saranno l’opposto Isabelle Haak, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, le centrali Marina Lubian e Cristina Chirichella (Sarah Fahr sta recuperando da una trombosi), il libero Monica De Gennaro. Dall’altra parte della rete, invece, spazio alla bomber Cugno, alle schiacciatrici Baird e Maiara, alla centrale Larissa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Osasco Sao Cristovao Saude, semifinale del Mondiale per Club di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN per gli abbonati, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a San Paolo sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO CONEGLIANO-OSASCO OGGI

Sabato 13 dicembre

Ore 20.30 Prosecco DOC Imoco Conegliano vs Osasco Sao Cristovao Saude – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA CONEGLIANO-OSASCO MONDIALE PER CLUB: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.