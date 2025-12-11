A che ora Conegliano-Dentil Praia Clube oggi, Mondiale per club volley femminile: programma, tv, streaming

La Prosecco DOC Imoco Conegliano si prepara a vivere il primo vero bivio del proprio Mondiale per Club: la sfida contro il Dentil Praia Clube (ore 17:30 italiane) vale di fatto il primato nella Pool B e l’accesso privilegiato alle semifinali. Le Pantere approcciano l’appuntamento con un percorso impeccabile: l’ennesimo 3-0 stagionale rifilato a Orlando ha confermato solidità, ampiezza di rotazioni e continuità tecnica, elementi che caratterizzano l’autunno quasi perfetto della squadra di Daniele Santarelli.

Se la seconda gara contro lo Zamalek, in programma ieri, è stato poco più che una formalità, il confronto con Praia rappresenta la prima curva ad alta intensità del torneo. Le brasiliane arrivano infatti all’incrocio forti di due successi netti e consecutivi, il 3-0 all’esordio con Zamalek e il nuovo 3-0, più combattuto, contro le Orlando Valkyries. Nelle statistiche ufficiali del match contro le egiziane (documento allegato) spiccano i 13 punti della centrale Milka, i 13 dell’esterna Koleva e gli 8 dell’opposta Monique, conferma di un reparto offensivo profondo e distribuito .

Per Conegliano si tratterà di un test significativo non solo per valutare la propria tenuta contro una formazione fisica e abituata a ritmi intensi, ma anche per misurare il livello della correlazione muro-difesa, fondamentale contro un’avversaria che tende a giocare con grande verticalità e aggressività dai nove metri. Le Pantere hanno dalla loro un’armonia consolidata: Haak, Gabi, Zhu, Lubian e Fahr (per ora ancora a riposo) garantiscono qualità diffusa, mentre Joanna Wołosz assicura all’attacco veneto una delle distribuzioni più imprevedibili del panorama mondiale.

Il Praia Clube si presenta al Mondiale con una delle rose più complete dell’intero panorama sudamericano. Alla guida c’è il portoghese Rui Moreira, tecnico meticoloso e incline a valorizzare l’enorme patrimonio tecnico della squadra. In palleggio spicca la regia di Macris Carneiro, una delle alzatrici più forti degli ultimi dieci anni, capace di imprimere ritmo e precisione e già autrice di un match estremamente pulito contro Zamalek. Al suo fianco, le alternative Juliana Carrijo e Milla Christie Barbosa garantiscono profondità in un ruolo chiave in un torneo giocato a ritmi serrati. In posto due il club brasiliano schiera un duo di altissimo livello: la statunitense Morgahn Fingall, terminale potente e in crescita continua, e la veterana Monique Pavão, giocatrice d’esperienza e affidabilità, capace di entrare e incidere immediatamente – come dimostrano i suoi 8 punti all’esordio .

Il pacchetto schiacciatrici è altrettanto ricco: la bulgara Maria Koleva, protagonista con 13 punti nella gara inaugurale, la brasiliana Michelle Pavão, la statunitense Payton Caffrey e l’esperta Priscila Souza compongono un reparto variegato, in grado di alternare colpi di potenza e grande continuità in seconda linea. Al centro emergono nomi di primissimo piano: Adenízia Silva e Caroline Gattaz, entrambe nella storia della nazionale brasiliana, affiancate dalle giovani Milka Marcília – già dominante a muro con 4 block nel match inaugurale – e Isabelle Venâncio, una delle atlete più interessanti della Superliga. La linea difensiva, infine, si affida al carisma di Suelen Pinto e alla reattività di Natália Araújo, una delle libere più affidabili del torneo. Conegliano parte favorita, forte di una continuità a tratti impressionante, ma il Praia è una squadra costruita per colpire: profonda, fisica, esperta e abituata alle grandi partite. Per le campionesse d’Italia sarà un confronto che andrà affrontato con grande lucidità, perché determinare il primo posto nel girone significa mettere un piede in semifinale con un vantaggio strategico non indifferente.

Il fischio d’inizio è in programma al Mercado Livre Multisport Gymnasium di San Paolo alle 17.30 di giovedì 11 dicembre. Non è prevista diretta Tv, la diretta streaming è in programma su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky) e su VBTV (volleyballworld.com). OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Dentil Praia Clube.

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB VOLLEY FEMMINILE 2025

Mercado Livre Multisport Gymnasium di San Paolo – Girone B (terza giornata)

Giovedì 11 dicembre

Ore 17.30 Prosecco DOC Imoco Conegliano vs Dentil Praia Clube – Diretta streaming su Dazn e VBTV

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB 2025 : COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Dazn e VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.