8 gare in 7 giorni di sci alpino! Calendario serrato: gli orari e le località dal 16 al 22 dicembre!

Prima della breve pausa natalizia (si ripartirà già il 27 dicembre con il superG maschile di Livigno ed il gigante femminile di Semmering) andrà in scena un vero e proprio tour de force per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il calendario prevede infatti lo svolgimento di otto gare in sette giorni da martedì 16 a lunedì 22 dicembre tra circuito femminile e maschile.

Una settimana di fuoco che verrà inaugurata domani dallo slalom speciale femminile di Courchevel, mentre in Val Gardena gli uomini jet del Circo Bianco effettueranno due training ufficiali martedì 16 e mercoledì 17 dicembre per poi disputare tre competizioni consecutive di velocità (due discese libere ed un supergigante) sulla mitica Saslong.

Nel weekend ci sarà spazio anche per le velociste del settore femminile, che prenderanno parte in Val d’Isere ad una discesa e ad un superG tra sabato 20 e domenica 21 dicembre. La Coppa del Mondo maschile, dopo le gare veloci in Val Gardena, rimarrà poi in Italia facendo tappa in Alta Badia per il doppio appuntamento sulla Gran Risa dedicato alle specialità tecniche.

Domenica toccherà ai gigantisti, mentre lunedì 22 dicembre sarà il turno degli slalomisti per l’ultima competizione prima delle festività natalizie. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato con gli orari esatti della Coppa del Mondo di sci alpino (maschile e femminile) da martedì 16 a lunedì 22 dicembre.

CALENDARIO SCI ALPINO DAL 16 AL 22 DICEMBRE

Martedì 16 dicembre

11.45 Prima prova discesa maschile Val Gardena

17.45 Prima manche slalom femminile Courchevel

20.45 seconda manche slalom femminile Courchevel

Mercoledì 17 dicembre

11.45 Prima prova discesa maschile Val Gardena

Giovedì 18 dicembre

Orario da stabilire Prima prova discesa femminile Val d’Isère

11.45 Discesa libera maschile Val Gardena

Venerdì 19 dicembre

Orario da stabilire Seconda prova discesa libera femminile Val d’Isère

11.45 SuperG maschile Val Gardena

Sabato 20 dicembre

10.30 Discesa libera femminile Val d’Isère

11.45 Discesa libera maschile Val Gardena

Domenica 21 dicembre

10.00 Prima manche gigante maschile Alta Badia

11.00 SuperG femminile Val d’Isère

13.30 Seconda manche gigante maschile Alta Badia

Lunedì 22 dicembre

10.00 Prima manche slalom maschile Alta Badia

13.30 Seconda manche slalom maschile Alta Badia