Coppa del Mondo
8 gare in 7 giorni di sci alpino! Calendario serrato: gli orari e le località dal 16 al 22 dicembre!
Prima della breve pausa natalizia (si ripartirà già il 27 dicembre con il superG maschile di Livigno ed il gigante femminile di Semmering) andrà in scena un vero e proprio tour de force per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il calendario prevede infatti lo svolgimento di otto gare in sette giorni da martedì 16 a lunedì 22 dicembre tra circuito femminile e maschile.
Una settimana di fuoco che verrà inaugurata domani dallo slalom speciale femminile di Courchevel, mentre in Val Gardena gli uomini jet del Circo Bianco effettueranno due training ufficiali martedì 16 e mercoledì 17 dicembre per poi disputare tre competizioni consecutive di velocità (due discese libere ed un supergigante) sulla mitica Saslong.
Nel weekend ci sarà spazio anche per le velociste del settore femminile, che prenderanno parte in Val d’Isere ad una discesa e ad un superG tra sabato 20 e domenica 21 dicembre. La Coppa del Mondo maschile, dopo le gare veloci in Val Gardena, rimarrà poi in Italia facendo tappa in Alta Badia per il doppio appuntamento sulla Gran Risa dedicato alle specialità tecniche.
Domenica toccherà ai gigantisti, mentre lunedì 22 dicembre sarà il turno degli slalomisti per l’ultima competizione prima delle festività natalizie. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato con gli orari esatti della Coppa del Mondo di sci alpino (maschile e femminile) da martedì 16 a lunedì 22 dicembre.
CALENDARIO SCI ALPINO DAL 16 AL 22 DICEMBRE
Martedì 16 dicembre
11.45 Prima prova discesa maschile Val Gardena
17.45 Prima manche slalom femminile Courchevel
20.45 seconda manche slalom femminile Courchevel
Mercoledì 17 dicembre
11.45 Prima prova discesa maschile Val Gardena
Giovedì 18 dicembre
Orario da stabilire Prima prova discesa femminile Val d’Isère
11.45 Discesa libera maschile Val Gardena
Venerdì 19 dicembre
Orario da stabilire Seconda prova discesa libera femminile Val d’Isère
11.45 SuperG maschile Val Gardena
Sabato 20 dicembre
10.30 Discesa libera femminile Val d’Isère
11.45 Discesa libera maschile Val Gardena
Domenica 21 dicembre
10.00 Prima manche gigante maschile Alta Badia
11.00 SuperG femminile Val d’Isère
13.30 Seconda manche gigante maschile Alta Badia
Lunedì 22 dicembre
10.00 Prima manche slalom maschile Alta Badia
13.30 Seconda manche slalom maschile Alta Badia