6 anni fa il memorabile video natalizio di Jannik Sinner e Maria Sharapova

C’è stato un periodo in cui Jannik Sinner e Maria Sharapova ruotavano attorno alle stesse zone. Precisamente al Piatti Tennis Center, dove la carriera dell’altoatesina è partita e quella della russa, nella parte dopo la lunga sospensione, si stava avviando al termine senza raggiungere i picchi del pre-2016. Nei fatti, Riccardo Piatti è stato il primo coach ad alti livelli di Sinner e l’ultimo di Sharapova.

Fu di quel tempo, della fine del 2019, un video che spopolò rapidamente sui social nel quale i due si intrattennero in un vero e proprio ballo natalizio. Per assurdo, fu quella una delle ultime situazioni di reale sorriso prima che il mondo dovesse trovarsi con qualcosa di enorme da affrontare, la pandemia di Covid-19.

Adesso le cose sono decisamente cambiate: Jannik Sinner è numero 2 del mondo con eterna vista su un numero 1 che ha già a lungo occupato, Maria Sharapova si è ritirata da tempo; negli ultimi tempi è stata vista sui campi di pickleball e continua ad avere una serie di business nei campi più disparati.

Resta questo uno dei momenti natalizi a tema tennistico più noti del recente passato, favorito dalla presenza nello stesso luogo. Una specie di colpo di fortuna in quello che era ancora un altro mondo, in tutti i sensi.