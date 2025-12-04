Nuoto
4×50 mista mista dopo l’oro agli Europei: “Felicissimi per la vittoria, serviva riscatto”
Si chiude in bellezza la seconda giornata degli Europei di nuoto in vasca corta per la Nazionale italiana. Gli azzurri infatti hanno conquistato la medaglia d’oro nella staffetta 4×50 mista misti beffando con il tempo di 1:36.09 (record dei campionati) di soli nove centesimi i Paesi Bassi. Andiamo a leggere le parole degli azzurri.
Francesco Lazzari: “Sono contento del tempo che ho fatto. Buono anche in previsione di sabato e per domani che avrò il 100”.
Simone Cerasuolo: “Contentissimo per l’oro, sono contento di aver vinto. Esistono anche le medaglie di legno e a questo giro è toccata a me”.
Silvia Di Pietro: “Siamo contenti. Un paio di noi avevano voglia di riscatto dalla serata di oggi. Parlo a nome di tutti, siamo contentissimi”.
Sara Curtis: “Sono molto contenta. Non ho toccato il muro della virata. Con la coda dell’occhio riuscivo a vederla e dicevo ‘devo prenderti’. Ce la siamo meritata”.