Yuri Romanò esulta: prima vittoria in Russia! Top scorer scatenato, il Fakel si rialza

Dopo tre sconfitte consecutive in campionato, arriva finalmente la prima vittoria stagionale in Super League per il Fakel Novy Urengoy. Yuri Romanò festeggia in Russia dopo un avvio complicato della sua nuova avventura all’estero (anche se nel frattempo si era registrato un successo nel secondo turno della Coppa di Russia), offrendo una prestazione decisamente rimarchevole contro il Gorky Nizhny Novgorod, sconfitto per 3-0 (26-24; 25-19; 25-18).

Il miglior opposto degli ultimi Mondiali vinti con l’Italia ha messo a segno 23 punti (quattro ace e un muro), risultando decisivo in diversi frangenti: nel finale del primo set ha messo a segno un bel vincente e ha poi stampato Zheleznyakov per l’affermazione ai vantaggi; nel secondo e nel terzo parziale è risultato davvero dinamitardo in fase offensiva insieme a Kapranov e così il Fakel ha potuto festeggiare. Il Fakel è risalito al decimo posto in classifica con 4 punti all’attivo dopo quattro giornate.

Il campionato è infinito: vi partecipano 16 squadre, le prime quattro accederanno direttamente ai quarti di finale dei playoff scudetto e le formazioni tra la quinta e la dodicesima piazza disputeranno un preliminare per poter accedere ai quarti. Prossimi due appuntamenti sul campo dello Yenisei Krasnoyarsk: sabato 8 novembre per il ritorno del terzo turno di Coppa di Russia e domenica 9 novembre per il campionato.