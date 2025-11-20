Yohanes Chiappinelli torna in gara dopo i Mondiali: sfida alla Milano21, c’è anche Epis

Yohanes Chiappinelli farà il proprio ritorno in gara a due mesi di distanza dal sesto posto conseguito nella maratona dei Mondiali di Tokyo. Il primatista italiano sulla distanza (2h05:24 lo scorso anno a Valencia) ha deciso di rimettersi in gioco in occasione della Milano21, la mezza maratona che si disputerà lungo le strade dal capoluogo lombardo nella giornata di domenica 23 novembre.

Il senese vanta un personale di 1h00:45 sui 21,097 km siglato nel 2022 a Pisa e sarà uno dei grandi favoriti nella località meneghina, dove incrocerà il keniano Raymond Cheruiyot e i burundesi Onesphore Nzikwinkunda e Jean Marie Bukuru. Sarà uno degli eventi di punta del calendario italiano di questa domenica di fine autunno insieme alla Cinque Mulini (corsa campestre a San Vittore Olona)v.

Tra le donne, invece, rivedremo all’opera Giovanna Epis: dopo il quinto posto agli Europei su strada in primavera e il lungo stop per infortunio che l’ha obbligata a rinunciare ai Mondiali, la carabiniera si rimetterà in gioco (ha ripreso gli allenamenti da tre settimane). Risultano iscritte anche Rebecca Lonedo e Sara Bottarelli, pronte a cimentarsi lungo un percorso che toccherà parco Sempione, Castello Sforzesco, Porta Venezia, piazza Scala, piazza San Babila, Porta Romana, Porta Ticinese, Darsena.