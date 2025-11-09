Yassin Bouih vince il Cross Valmusone, buoni segnali verso gli Europei. Sigillo di Kwizera nel World Tour

Yassin Bouih ha vinto il Cross Valmusone, evento di corsa campestre andato in scena sui pratoni di Osimo (in provincia di Ancona). Il reggiano, che lo scorso anno corse i 3000 siepi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e che nel 2022 fu Campione d’Europa nella staffetta di cross, si è imposto con il tempo di 22:33, riuscendo a precedere di un secondo Abderrazzak Gasmi (già secondo settimana scorsa a Levico Terme) e di due secondi il buon Enrico Vecchi (22:35).

Lo sprint risolutivo ha sorriso all’alfiere delle Fiamme Gialle, che dopo il sigillo odierno sulla distanza di 7,5 chilometri sembra aver ipotecato la convocazione per gli Europei di Cross, che si disputeranno domenica 14 dicembre a Lagos (Portogallo). Nicolò Cornali ha prevalso tra gli under 23 (tempo di 18:11 sui sei chilometri), regolando Mauro Dallapiccola (18:13) e Francesco Ropelato (18:31).

Prova avvincente tra le promesse femminili, con quattro atlete che si sono contese la vittoria: ha prevalso Carolina Fraquelli (21:30), di misura davanti a Melissa Fracassini (21:31), Elena Ribigini (21:33) e Francesca Mentasti (21:34). I cross corti, disputati sulla distanza dei due chilometri in terra marchigiana, portano la firma di Alessandro Morotti (5:27) e Virginia Bancolini (6:54).

A Santiponce, alle porte di Siviglia (Spagna), si è invece disputato il Cross Internacional de Italica, prova valida per il World Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante per quanto concerne questa disciplina). Sul fronte maschile ha vinto il burundese Rodrigue Kwizera (26:10 sui 9,229 chilometri), ha che regolato in volata i keniani Andrew Kiptoo Alamisi (26:10) e Dennis Kipkoech Kemboi (26:11), mentre Luca Alfieri ha chiuso al 23mo posto (27:36 per il Campione Italiano di specialità).