WTA Jiujiang 2025, Anna Blinkova piega Lilli Tagger e fa suo il titolo in Cina

Il peso dell’esperienza ha influito nella finale del WTA250 di Jiujiang (Cina). Sul cemento asiatico la russa Anna Blinkova (n.95 del ranking) ha sconfitto la 17enne austriaca Lilli Tagger, allieva di Francesca Schiavone, col punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 42 minuti di gioco.

Blinkova è stata più consistente nel corso di questa sfida e a Tagger non è riuscita l’impresa di vincere il suo primo titolo WTA alla prima presenza nel massimo circuito internazionale. La sensazione, però, è che l’appuntamento sia solo rimandato. Una settimana che ha permesso, nei fatti, alla classe 2008 nativa di Lienz di guadagnare 80 posizioni e da domani sarà n.155 dell classifica mondiale.

Nel primo set lo sviluppo dei giochi è all’insegna del break. Entrambe le tenniste faticano nella gestione del loro turno al servizio e lo scambio di “cortesie” caratterizza i primi quattro game. Tagger fatica, in particolare, nel contrastare la rivale con la sua seconda in battuta. L’austriaca cancella quattro palle break nel quinto gioco, ma capitola nel settimo e nono, dando il via libera a Blinkova (6-3).

Nel secondo set Tagger tenta una reazione, costruendosi ben tre palle break nel terzo game, ma non trovando concretezza. Nel rush finale la maggior esperienza della russa fa la differenza e nell’ottavo gioco, ai vantaggi, Blinkova strappa il servizio all’avversaria e archivia la pratica nel suo turno in battuta sul 6-3.

Leggendo le statistiche, le percentuali di efficienza al servizio sono un po’ la cartina di tornasole della sfida: 71% dei punti vinti con la prima e 52% con la seconda per la russa; 54% con la prima e 38% con la seconda per Tagger.