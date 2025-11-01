WTA Finals 2025, Sara Errani: “Abbiamo dovuto cambiare il nostro gioco”; Jasmine Paolini: “Ottimo match”

Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della prima testa di serie, nella prima giornata delle WTA Finals 2025 di tennis, scattate a Riad, in Arabia Saudita, hanno sconfitto nel primo incontro del Gruppo Martina Navratilova, la coppia numero 8 del seeding, formata dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neerlandese Demi Schuurs, battuta con un duplice 6-3. Le campionesse olimpiche hanno parlato ai microfoni di SuperTennis HD al termine dell’esordio vincente.

Sara Errani puntualizza come l’altura (si gioca ad una quota di oltre 600 metri s.l.m., ndr) sia un fattore da non trascurare: “Siamo davvero contente. Abbiamo giocato un match fantastico, anche se duro. Le condizioni non sono semplici per noi: probabilmente sono più complicate per me che per Jasmine, non è facile giocare i lob. Abbiamo dovuto cambiare qualcosa, abbiamo provato ad essere più aggressive, a fare più serve and volley e ad accorciare gli scambi“.

Jasmine Paolini non appare preoccupata dal doppio impegno tra singolare e doppio: “È incredibile, è bello giocare con Sara. Se qualcuno mi avesse detto un paio di anni fa che avrei giocato le Finals sia in singolare che in doppio non ci avrei creduto. Naturalmente voglio godermi ogni momento. Oggi credo che abbiamo giocato un ottimo match“.