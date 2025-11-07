WTA Finals 2025, Rybakina s’impone nella battaglia con Pegula e vola in finale

Nella prima semifinale delle WTA Finals di Riad Elena Rybakina rispetta il pronostico favorevole della vigilia e, dopo una battaglia di oltre due ore, s’impone su Jessica Pegula, testa di serie numero cinque, 4-6 6-4 6-3. La kazaka attende ora la vincente della sfida tra Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova nel match che assegnerà il titolo.

La kazaka apre le ostilità con l’1-0 firmato dal diritto vincente. La statunitense sigla l’1-1 alla quarta possibilità e, sull’errore della rivale, firma il break del 2-1, strappo a cui la sesta testa di serie replica con l’immediato 2-2. La giocatrice americana timbra il terzo break consecutivo per il 3-2 e allunga, alla quinta possibilità, sul 4-2. La vincitrice del girone Serena Williams accorcia, con grande autorevolezza, sul 4-3. Pegula però non concede spazio alla sua avversaria, difende i suoi turni di battuta, si procura set point con l’ace e, grazie al diritto in rete della rivale, chiude il parziale di apertura 6-4.

La numero sei WTA inizia la seconda partita con l’1-0 a 30, la statunitense, dopo aver recuperato da 0-40, griffa l’1-1. La svolta arriva nel quarto gioco quando la kazaka, complici tre errori dell’avversaria, realizza il break del 3-1 e, alla terza possibilità, forza l’errore di diritto della statunitense per il 4-1. Nel momento della verità Pegula non demorde, rimonta dal 30-0 e sul rovescio lungo della rivale rientra sul 5-4. Rybakina però non ci sta, tiene botta e alla seconda possibilità firma il decisivo 6-4 con il rovescio incrociato.

La testa di serie numero sei tiene a zero il servizio di apertura, la sua rivale risponde con l’immediato 1-1. La kazaka, dopo aver annullato due palle break, sale 2-1 e, nel sesto gioco, rompe l’equilibrio con il break del 4-2 propiziato dalla perentoria risposta di rovescio incrociato. L’americana, decisa a non mollare la presa, reagisce con il 4-3 ottenuto a 15. Rybakina però tiene da fondo, pressa la rivale costringendola all’errore di diritto per il break del 5-3 e, con il servizio vincente, trasforma il primo match point per il definitivo 6-3.

Rybakina chiude la sua prestazione con quindici ace, cinque doppi falli e il 64% di prime. La kazaka mette a segno 36 colpi vincenti e commette 57 gratuiti. A fare la differenza sono i dieci punti in più che Rybakina vince in risposta ed incidono sul computo finale del punteggio: 100 a 90 per la numero sei WTA.