WTA Finals 2025, Paolini: “Oggi mi è mancato proprio il tennis”. Errani: “Il primo giorno aveva 38.5° di febbre…”

Sara Errani e Jasmine Paolini sono state eliminate dal torneo di doppio delle WTA Finals 2025, fermandosi per il secondo anno di fila nella fase a gironi e fallendo quindi l’obiettivo della qualificazione in semifinale a Riad. Fatale la sconfitta odierna per 6-3 6-3 nello scontro diretto decisivo contro la coppia formata dalla belga Elise Mertens e dalla russa Veronika Kudermetova.

Peccato soprattutto per le condizioni fisiche di Paolini, frenata dall’influenza sin dal primo giorno di un torneo in cui non ha mai potuto riposare dovendo giocare anche in singolo. “Il primo giorno aveva 38.5° di febbre un’ora prima di scendere in campo per il doppio, e quella è stata la giornata migliore…Purtroppo sono cose che capitano. In un torneo normale se perdi puoi riposare, qui invece bisogna star lì e giocare tutti i giorni. È andata così, ci ha provato e ha fatto del suo meglio giocando comunque un gran Master per come stava“, dichiara Errani ai microfoni di Sky.

Jasmine, protagonista comunque di un ottimo 2025, ha raccontato le difficoltà fronteggiate in campo: “Per assurdo oggi mi sentivo anche meglio, però è mancato proprio il tennis. Ci sono stati momenti in cui mi arrivava la palla e facevo di tutto per provare a tenerla in campo, ma è stata tosta. Dispiace per come è andata, perché in doppio si poteva fare, ma non posso farci nulla“.

La toscana, numero 8 al mondo in singolare, pensa già al 2026: “Adesso voglio prepararmi bene per la prossima stagione. Speriamo di fare un buon lavoro. L’obiettivo è migliorare su alcuni aspetti del mio gioco e spero di cominciare il 2026 in maniera positiva. Devo sicuramente migliorare servizio e risposta, il focus sarà lì. Vediamo come va“