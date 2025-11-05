WTA Finals 2025 oggi: orari 5 novembre, ordine di gioco, tv, streaming

Oggi, mercoledì 5 novembre, quinta giornata delle WTA Finals 2025 a Riad, in Arabia Saudita. Sul veloce indoor saudita assisteremo agli incontri dei gruppi in doppio e in singolare. In casa Italia ci chiede quale versione di Jasmine Paolini vedremo in campo. La toscana, condizionata da un virus influenzale, è stata l’ombra di se stessa finora.

Si spera che le sensazioni in coppia con Sara Errani siano diverse, specialmente oggi che ci si gioca il tutto per tutto. Le campionesse olimpiche, infatti, affronteranno una loro vecchia conoscenza del circuito, ovvero il duo formato dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens. Sarà necessario esprimere il proprio miglior tennis per prevalere e approdare alle semifinali.

In singolare, la kazaka Elena Rybakina vuol chiudere la fase a gironi in maniera trionfale, dopo la bella ripassata data alla polacca Iga Swiatek e il dominio contro l’americana Amanda Anisimova. Il confronto con l’altra statunitense Madison Keys servirà per rafforzare il concetto.

Discorso diverso tra Swiatek e Anisimova che nel match successivo andranno all-in per centrare il pass per il penultimo atto. Si prospetta un confronto interessante, ricordando la finale di Wimbledon dominata dalla polacca (6-0 6-0) e la rivincita dell’americana nei quarti di finale degli US Open 2025 (6-4 6-3). A chiusura del cerchio, il match di doppio Hsieh/Ostapenko-Muhammad/Schuurs.

La quinta giornata delle WTA Finals 2025, in programma a Riad (Arabia Saudita), prenderà il via a partire dalle 13.00 italiane. La trasmissione televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match di Errani/Paolini.

WTA FINALS 2025 OGGI

Mercoledì 5 novembre

CENTER COURT – Inizio alle ore 13.00 italiane

Errani/Paolini (1) vs Kudermetova/Mertens (4)

Non prima delle ore 15.00 italiane

E. Rybakina (6) vs M. Keys (7)

Non prima delle 16.30 italiane

I. Swiatek (2) vs A. Anisimova (4)

A seguire

Hsieh/Ostapenko (6) vs Muhammad/Schuurs (8)

PROGRAMMA WTA FINALS 2025: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport (Errani/Paolini vs Kudermetova/Mertens)