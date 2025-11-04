WTA Finals 2025 oggi: orari 4 novembre, ordine di gioco, tv, streaming

Le WTA Finals 2025 di tennis proseguiranno a Riad, in Arabia Saudita, oggi, martedì 4 novembre: Jasmine Paolini sarà impegnata nella giornata odierna in singolare, dove è l’ottava testa di serie, ed affronterà la statunitense Coco Gauff, numero 3 del seeding.

L’azzurra, battuta all’esordio dalla numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, affronterà la statunitense, che ha perso nella prima giornata il derby contro la connazionale Jessica Pegula: una sconfitta oggi potrebbe significare per Paolini eliminazione in caso di successo della stessa Pegula nell’altro match.

Le sfide odierne delle WTA Finals 2025 di tennis saranno trasmesse in diretta tv su Super Tennis HD, Sky Sport Uno (tranne il secondo doppio) e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurra.

CALENDARIO WTA FINALS 2025

Martedì 4 novembre – Fase a gironi

Dalle ore 13.00 italiane – Doppio

Kateřina Siniaková/Taylor Townsend (Cechia/Stati Uniti, 2) – Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (Canada/Nuova Zelanda, 3) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Non prima delle ore 15.00 italiane – Singolare

Jasmine Paolini (Italia, 8) – Coco Gauff (Stati Uniti, 3) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Non prima delle ore 16.30 italiane – Singolare

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) – Jessica Pegula (Stati Uniti, 5) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

A seguire – Doppio

Mirra Andreeva/Diana Shnaider (Russia, 5) – Tímea Babos/ Luisa Stefani (Ungheria/Brasile, 7) – Diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA WTA FINALS 2025: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno (tranne il secondo doppio) e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.