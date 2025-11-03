WTA Finals 2025 oggi: orari 3 novembre, ordine di gioco, tv, streaming

È tutto pronto per vivere la terza giornata delle WTA Finals 2025, competizione che si sta disputando sul veloce indoor di Riad (Arabia Saudita). Le giocatrici più forti del pianeta tornano in campo per sfidarsi nei match di secondo turno del girone intitolato a Serena Williams per il singolare e di quello intitolato a Martina Navratilova per il doppio. I risultati odierni potrebbero fornire già i primi nomi delle qualificate alle semifinali.

La giornata si aprirà alle ore 13:00 italiane con il ritorno in campo di Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia azzurra, prima testa di serie, affronta, dopo aver superato agevolmente la statunitense Asia Muhammad e l’olandese Demi Schuurs, il tandem Hsieh/Ostapenko. Vincere significherebbe centrare il pass per le semifinali con un turno di anticipo.

Il primo incontro di singolare, non prima delle 15:00, mette faccia a faccia la polacca Iga Swiatek (n.2 del seeding) e la kazaka Elena Rybakina (n.6). Le due dominatrici della prima giornata si giocano il primato solitario del girone e la possibilità di qualificarsi alle semifinali con un turno di anticipo.

Il secondo match propone il derby americano tra Amanda Anisimova (n. 4) e la connazionale Madison Keys (n.7). Vincere significa alimentare concretamente le possibilità di passaggio del turno, sarà importante capire chi riuscirà ad assorbire nel migliore dei modi il ko dell’esordio e a recuperare le energie. A concludere il programma, il match di doppio tra Kudermetova/Mertens e Muhammad / Schuurs.

La terza giornata delle WTA Finals 2025, in programma a Riad (Arabia Saudita), prenderà il via a partire dalle 13.00 italiane. La trasmissione televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match di Errani/Paolini.

WTA FINALS 2025 OGGI

Lunedì 3 novembre

CENTER COURT – Inizio alle 13.00 italiane

Errani/Paolini (1) vs Hsieh/Ostapenko (6)

Non prima delle 15.00 italiane

Swiatek (2) vs E. Rybakina (6)

Non prima delle 16.30 italiane

Anisimova (4) vs M. Keys (7)

A seguire

Kudermetova/Mertens (4) vs Muhammad/Schuurs (8)

PROGRAMMA WTA FINALS 2025: COME SEGUIRLE IN TV IN E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport (Errani/Paolini- Hsieh/Ostapenko)