WTA Finals 2025 oggi: orari 1° novembre, ordine di gioco, tv, streaming

Oggi, sabato 1° novembre, avranno inizio le WTA Finals 2025. Sul veloce indoor di Riad (Arabia Saudita) le tenniste più forti del pianeta si sfideranno nel Master di fine anno per porre l’ultimo mattoncino di una lunga e faticosa stagione. Un day-1 in cui i match di doppio e di singolare si alterneranno per garantire un grande spettacolo.

Ad aprire le danze alle 13.30 italiane saranno Sara Errani e Jasmine Paolini. Le campionesse olimpiche, n.1 del seeding, faranno il loro esordio contro la coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs, teste di serie numero 8. Le azzurre vorranno partire col piglio giusto, incassando la prima vittoria e ponendo le basi per la qualificazione a eliminazione diretta.

A seguire, non prima delle 16.00 nostrane, ci sarà il confronto in singolare tra la polacca Iga Swiatek (n.2 del seeding) e l’americana Madison Keys (n.7). Una sfida, sulla carta, che vede favorita Swiatek, anche per via una Keys che nelle ultime settimane non ha praticamente giocato e quindi non si conoscono le sue reali condizioni di forma.

Il secondo singolare di giornata sarà tra l’americana Amanda Anisimova e la kazaka Elena Rybakina. Una partita molto interessante tra due giocatrici che hanno concluso bene l’anno e con un’ottima fiducia nel proprio tennis. A concludere il programma il match di doppio tra Kudermetova/Mertens e Hsieh/Ostapenko.

La prima giornata delle WTA Finals 2025, in programma a Riad (Arabia Saudita), prenderà il via a partire dalle 13.30 italiane. La trasmissione televisiva sarà garantita da Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match di Errani/Paolini.

WTA FINALS 2025 OGGI

Sabato 1° novembre

CENTER COURT – Inizio alle 13.30 italiane

Errani/Paolini (1) vs Muhammad/Schuurs (8)

Non prima delle 16.00 italiane

I. Swiatek (2) vs M. Keys (7)

A Seguire

A. Anisimova (4) vs E. Rybakina (6)

A seguire

Kudermetova/Mertens (4) vs Hsieh/Ostapenko (6)

PROGRAMMA WTA FINALS 2025: COME SEGUIRLE IN TV IN E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport (Errani/Paolini-Muhammad/Schuurs)