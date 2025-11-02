WTA Finals 2025, la classifica del girone di Errani/Paolini: azzurre al comando

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno incominciato in maniera brillante la propria avventura nel torneo di doppio alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle otto migliori coppie del mondo. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno infatti travolto il binomio formato dalla statunitense Muhammad e dall’olandese Schuurs con il secco punteggio di 6-3, 6-3, portandosi così di forza in testa alla classifica del proprio raggruppamento (ribattezzato Martina Navratilova).

Le azzurre hanno infatti avuto nettamente la meglio nel loro primo incontro, mentre la taiwanese Hsieh e la lettone Ostapenko sono state chiamate alla rimonta e hanno prevalso soltanto al super tie-break con il riscontro di 1-6, 7-5, 10-5 nei confronti della russa Kudermetova e della belga Mertens. Le prime due classificate si qualificheranno alle semifinali, ma il cammino è ancora molto lungo e alle nostre portacolori servirà almeno un altro successo per sperare di superare il turno.

Jasmine Paolini tornerà in campo nella giornata odierna (domenica 2 novembre) per fronteggiare la bielorussa Aryna Sabalenka nel primo incontro del suo cammino in singolare, mentre lunedì sarà nuovamente impegnata in doppio contro Hsieh/Ostapenko. Di seguito la classifica dettagliata del gruppo Martina Navratilova in doppio alle WTA Finals 2025, in corso di svolgimento sul cemento di Riad (Arabia Saudita).

CLASSIFICA GRUPPO MARTINA NAVRATILOVA WTA FINALS

1. Errani/Paolini 1 vittoria, 2-0 il conto set

2. Hsieh/Ostapenko 1 vittoria, 2-1 il conto set

3. Kudermetova/Mertens 0 vittorie, 1-2 il conto set

4. Muhammad/Schuurs 0 vittorie, 0-2 il conto set