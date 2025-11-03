WTA Finals 2025, Errani/Paolini: “Speriamo domani vada meglio”

Brutta sconfitta oggi nelle WTA Finals per Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia azzurra è stata battuta in due set dal duo composto Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e quattordici minuti di gioco nel secondo match del raggruppamento (vinto il primo), si complica dunque adesso il cammino verso le semifinali.

Le parole di Errani a Sky Sport dopo l’incontro: “Non è una cosa che si può controllare. Jasmine sta facendo uno sforzo incredibile. Oggi purtroppo è andata così, ma bisogna cercare di rimettersi lì, con pazienza, e cercare di ritrovare precisione, benessere e salute”.

Il commento di Paolini: “Cerchiamo di rimanere positive, credo che il peggio sia passato. Ci sono altre tre partite e speriamo di mettere qualcosina più. Peccato per oggi: abbiamo perso tanti punti secchi ma loro come tipologia di gioco ci danno fastidio, soprattutto in queste condizioni. Speriamo vada meglio domani”.

Domani la terza ed ultima sfida del girone le azzurre affronteranno Veronika Kudermetova ed Elise Mertens.