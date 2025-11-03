WTA Finals 2025, Anisimova ribalta Keys e centra la prima vittoria alle Finals

Nel secondo incontro della seconda giornata del girone dedicato a Serena Williams delle WTA Finals di Riad Amanda Anisimova ribalta la connazionale Madison Keys 4-6 6-3 6-2 in un’ora e quarantatré minuti. La numero quattro del mondo conquista così la sua prima vittoria alle Finals.

L’insolito inizio di partita registra il netto predominio delle giocatrici in risposta certificato da quattro break consecutivi per il 2-2. La prima a tenere il servizio è la numero quattro del ranking che sigla a 15 il 3-2. Madison Keys rompe l’equilibrio e sfrutta gli errori della rivale per operare il break del 5-4 e con il servizio vincente sigla il 6-4 della prima frazione.

La finalista di Wimbledon e degli US Open continua a commettere errori in serie e, sul rovescio in rete, consegna il break di apertura all’avversaria, brava a consolidare il vantaggio con il 2-0. La numero quattro del tabellone prova ad entrare in partita con il 2-1, non molla la presa e con una serie di tre giochi consecutivi capovolge le sorti del confronto dall’1-3 al 4-3. Anisimova continua a spingere, strappa nuovamente il servizio all’avversaria per il 5-3 sancito dal diritto in avanzamento e chiude i conti al primo set point per il 6-3 grazie a cui rimette il confronto in equilibrio.

Sulle ali dell’entusiasmo la testa di serie numero quattro sigla il break in apertura e legittima il vantaggio con il 2-0. La vincitrice dell’Australian Open 2025 accorcia le distanze con il 2-1, ma continua a sbagliare al cospetto di una rivale che ha sensibilmente elevato la qualità della sua prestazione e, dopo aver recuperato da 0-40, subisce, alla terza possibilità, il break del 4-1. Anisimova griffa con l’ace il comodo 5-1 e, alla seconda possibilità, sigla il definitivo 6-2 sul diritto fuori misura della rivale.

Anisimova termina la sua prestazione con due ace, due doppi falli e il 58,6% di prime. La numero quattro del ranking WTA trasforma sei palle break sulle dieci avute a propria disposizione, ne salva una sola sulle cinque affrontate e si aggiudica il computo totale dei punti con un netto 84 a 72.