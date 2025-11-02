WTA Chennai 2025, Janice Tjen conquista il 250 indiano battendo Kimberly Birrell

Il titolo del torneo di singolare del WTA 250 di Chennai, in India, va alla testa di serie numero 4, l’indonesiana Janice Tjen, che nell’ultimo atto regola la numero 7 del seeding, l’australiana Kimberly Birrell, sconfitta con il punteggio di 6-4 6-3 in due ore ed un minuto di gioco.

Nel primo set l’indonesiana conquista subito il break a quindici e poi deve annullare due opportunità per l’immediato controbreak. In un infinito quarto game, durato ben 32 punti, l’asiatica annulla altre sette palle break, poi però deve capitolare ai vantaggi del sesto game, quando alla terza occasione l’australiana centra il 3-3. Tjen reagisce subito e strappa nuovamente la battuta a Birrell, questa volta a zero, e conferma l’allungo per il 5-3. Nel decimo game l’indonesiana va a servire per il set e deve annullare ancora una palla break, prima di chiudere i conti al terzo set point dopo un’ora e sette minuti sul 6-4.

La seconda frazione ha un andamento decisamente diverso, con Tjen che, sulle ali dell’entusiasmo apre con un parziale micidiale di 16-4 nei primi 20 punti giocati, volando rapidamente sul 4-0, con break a trenta in apertura ed a quindici nel terzo game. La reazione di Birrell porta l’australiana a recuperare uno dei due break di ritardo e ad accorciare sul 3-4, per poi procurarsi anche la palla del 4-4 ai vantaggi dell’ottavo gioco. Tjen si salva, si porta sul 5-3, e nel nono game toglie ancora la battuta all’oceanica conquistando il titolo al secondo championship point sul 6-3 dopo 54 minuti.

Le statistiche premiano l’indonesiana, che vince 87 punti contro i 71 della rivale, mostrandosi decisamente più cinica nei momenti salienti della sfida, sfruttando 5 delle 6 palle break avute a disposizione e cancellandone 12 delle 14 concesse all’avversaria.