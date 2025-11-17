World Tour short track Gdansk 2025: programma, orari, tv, streaming

Dal 20 al 23 novembre andrà in scena il terzo appuntamento del World Tour di short track. Sull’anello di ghiaccio di Gdansk (Polonia) avremo modo di inserire altri risultati legati ai pattini veloci, in un percorso che avrà come destinazione finale le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Si è reduci dal doppio appuntamento a Montreal. Sull’anello di ghiaccio della Maurice Richard Arena la squadra maschile formata da Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser ha ottenuto il terzo posto nella Finale A, vinta dal Canada davanti ai Paesi Bassi.

Siamo a quota quattro top-3 consecutive in questa specialità nel massimo circuito internazionale ed è una cosa che si è verificata solo nel 1998. Il gruppo c’è, al pari di un Sighel un po’ sfortunato. Tra cadute e sanzioni discutibili, il trentino non è riuscito a replicare lo strepitoso percorso nel primo appuntamento nella capitale del Quebec. In tutto questo sono da capire le condizioni di Arianna Fontana, infortunati nella prima uscita stagionale.

La terza tappa del World Tour di short track, in programma dal 20 al 23 novembre, andrà in scena sull’anello di ghiaccio di Gdansk (Polonia). La copertura televisiva non è prevista, mentre sarà possibile seguire in streaming su Discovery+ (il sabato e la domenica dalle 14.05) e canale YouTube della ISU.

WORLD TOUR SHORT TRACK GDANSK 2025

TERZA TAPPA

Giovedì 20 e venerdì 21 novembre

orario ancora da decidere: qualificazioni

Sabato 22 novembre

dalle 14.05: Quarti, semifinali e finali 1000 metri femminili, 500 e 1500 metri maschili. Semifinali staffetta mista e maschile, finale staffetta femminile

Domenica 23 novembre

dalle 14.05: Quarti, semifinali e finali 500 e 1500 metri femminili, 10000 metri maschili. Finali staffetta mista e maschile

PROGRAMMA WORLD TOUR SHORT TRACK GDANSK: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non c’è diretta TV

Diretta streaming: Discovery+ (il sabato e la domenica dalle 14.05) e canale YouTube della ISU