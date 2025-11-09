WEC, Toyota sul podio: “Grande ricompensa vincere in Bahrain”

Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway hanno vinto davanti ai compagni di squadra Ryo Hirakawa/Brendon Hartley/Sébastien Buemi la 8h del Bahrain, ultima prova del FIA World Endurance Championship . I giapponesi si sono imposti sulla Ferrari che in Medio Oriente ha potuto ottenere il primo titolo del mondo piloti e costruttori.

Toyota allunga a nove la striscia di successi consecutivi a Sakhir, la GR010 Hybrid completa la stagione agonistica con un significativo successo prima di rinnovarsi in modo significativo. Il marchio asiatico porterà infatti un nuovo prototipo l’anno prossimo con il chiaro intento di tornare a vincere nel Mondiale e soprattutto a Le Mans.

Kamui Kobayashi, Team Principal e pilota della vettura n. 7, ha affermato: “È stata una stagione molto dura e abbiamo dovuto aspettare fino all’ultimo round per ottenere un risultato come questo e un inaspettato secondo posto nel Campionato del Mondo Costruttori. Non è stata una gara facile, ma il grande impegno di tutti nel team ha reso possibile tutto questo. Abbiamo disputato una gara pulita, senza errori. Non ci siamo mai arresi per tutta la stagione e vincere qui è una grande ricompensa”.

Tanta soddisfazione anche per Sébastien Buemi (n. 8). “Congratulazioni alla vettura n. 7 e a tutto il team. Arrivare primo e secondo è un risultato fantastico e penso che tutti meritino di godersi questo momento, abbiamo lavorato duramente per tornare in testa. Considerando la stagione che abbiamo disputato finora, finire secondi nel Campionato del Mondo è una bella spinta per il morale di tutti in vista della prossima stagione”.

Toyota chiude al secondo posto nel Mondiale costruttori beffando nell’epilogo in Bahrain le Cadillac e le Porsche. Confermati intanto tutti i piloti per la prossima stagione agonisitica, intatte anche le combinazioni dei due equipaggi (n. 7 & n. 8).